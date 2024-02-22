Матери Алексея Навального Людмиле показали тело сына. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Алексей Навальный». По ее словам, следователи хотят похоронить политика тайно и ставят условия «где, когда и как должен быть похоронен Алексей».

«Следователи утверждают, что известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы. По закону они должны были мне сразу отдать тело Алексея, но они до сих пор этого не сделали. Вместо этого они шантажируют меня», — заявила Людмила Навальная

Мать политика подчеркнула, что она провела в Следственном комитете (СК) Салехарда наедине со следователями и криминалистами «почти сутки» — адвоката в СК впустили только во второй половине дня 22 февраля. Кроме того, Людмила Навальная утверждает, что в морг ее увезли «тайно».

«Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына», — рассказала Навальная.

Также она подчеркнула, что следователь открыто сказал ей, что «время работает не на нее», поскольку «труп разлагается». «Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно», — заключила мать оппозиционера.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о внезапной смерти Алексея Навального 16 февраля. По данным ведомства, политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, заявили в управлении.

На следующий день мать и адвокат Алексея Навального приехали в Харп, где находится колония №3 — в ней содержался политик. Им сказали, что тело оппозиционера находится в морге Салехарда, однако в самом учреждении эту информацию опровергли.

«Медиазона»* со ссылкой на записи с камер видеонаблюдения писала, что в ночь на 17 февраля тело политика могли перевезти в Салехард из города Лабытнанги, в 35 км от которого расположены поселок Харп и ИК-3. Издание считает, что для транспортировки использовался УАЗ «буханка» с опознавательными знаками ФСИН — двумя зелеными полосами на бортах. «Буханку» сопровождали две служебные машина ДПС и седан без опознавательных знаков с гражданскими госномерами, утверждает «Медиазона»*.

В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что родственникам не выдадут тело политика до завершения проверки. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* отметила, что следователи объяснили такое решение проведением двухнедельной «химической экспертизы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о передаче тела Навального родственникам, заявил, что это «не является функцией администрации президента».

20 февраля мать Алексея Навального обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Она указала, что управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу отказывает ей в разрешении на выдачу тела и не предоставляет информацию о его местонахождении. Соратник Навального Иван Жданов* сообщил, что мать политика подала в суд Салехарда иск «о бездействии Следственного комитета по выдаче тела» ее сына.

21 февраля городской суд Салехарда поступила жалоба матери Алексея Навального Людмилы Навальной на «незаконные действия» и назначил ее рассмотрение на 4 марта. Заседание пройдет в закрытом режиме.

* признаны Минюстом России иноагентами