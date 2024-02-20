Людмила Навальная, мать погибшего в колонии политика Алексея Навального, обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Навальный LIVE».

«Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится», — сказала Навальная.

«Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», — подчеркнула мать оппозиционера.

Обращение записано на фоне колонии особого режима ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, куда в декабре 2023 года был этапирован Навальный.

По словам Ивана Жданова*, одного из соратников Навального, 20 февраля также подан иск в суд в Салехарде о бездействии следственного комитета по выдаче тела оппозиционера. В своем телеграм-канале Жданов* опубликовал письменную версию обращения матери Навального к Путину.

Мать Навального приехала в ИК-3 на следующий день после того, как стало известно о гибели ее сына. Как сообщала команда Навального, в колонии заявили женщине, что тело ее сына якобы находится в морге в Салехарде. Навальная отправилась туда, но в морге заявили, что тела Навального у них нет.

В понедельник, 19 февраля, следователи сказали адвокатам и матери Навального, что не выдадут его тело родственникам, поскольку в течение 14 дней будет проводиться «химическая проверка». Об этом в эфире на YouTube сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*.

«В морг Салехарда адвоката и мать Алексея не пустили. Там была совершенно абсурдная ситуация, которая мне очень напоминала Омск [куда Навального доставили в местную больницу после отравления в 2020 году]. Как и было там, они намеренно врут, заметают следы и тянут время», — сказала Ярмыш*, добавив, что неизвестно, где находится тело.

Соратники Алексея Навального, комментируя его смерть, выражают уверенность, что он умер в результате убийства.

Обращение супруги Навального

Супруга Навального Юлия в опубликованном 19 февраля видеообращении также заявила, что считает Путина непосредственно причастным к убийству ее мужа в колонии 16 февраля.

«Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа», — сказала Навальная, добавив, что тело оппозиционера «прячут» и «выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского “Новичка”».

Навальная в видеообращении пообещала продолжить дело оппозиционера и раскрыть личности людей, причастных к его смерти. Она также объяснила, почему политик вернулся в Россию после отравления и лечения в Германии — по ее словам, он «больше всего на свете любил Россию» и верил в ее будущее.

«Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь», — сказала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 февраля заявил, говоря о видеообращении Юлии Навальной, что в Кремле оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения». Сама Навальная после этого заявила, что ей «наплевать», как ее слова комментирует «пресс-секретарь убийцы» (сообщение публикует команда Навального).

«Отдайте тело Алексея и дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться. И я очень прошу всех журналистов, которые еще могут задавать вопросы: не спрашивайте про меня, спрашивайте про Алексея», — добавила Навальная.

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что в исправительной колонии №3 Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

RT почти сразу же написал, что у Навального якобы оторвался тромб, однако осматривавший Навального после отравления в 2020 году анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан заявил «Новой газете», что рисков образования тромбов у оппозиционера не было. В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что причина смерти «не установлена».

Навальный находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима по «экстремистскому» делу.

Приговор осудили зарубежные и международные политики и организации — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытался заставить Навального замолчать».

После смерти Навального проходят акции в память о нем: за рубежом люди несут фотографии умершего политика и плакаты с критикой российских властей, в России — возлагают цветы к памятникам жертвам политических репрессий. За два дня в 36 российских городах были задержаны более 400 человек.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов