Оторвавшийся тромб рассматривается в качестве предварительной причины смерти оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщают телеграм-канал «112» и RT со ссылкой на источник.

«По данным судмедэкспертизы, у оппозиционера оторвался тромб», — пишет «112».

О смерти Навального днем 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. Ведомство сообщило, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Как утверждает ФСИН, были проведены реанимационные мероприятия, которые «положительных результатов не дали».

«Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении.

Также ФСИН сообщила, что направит комиссию в исправительную колонию, где умер Навальный. В комиссию войдут руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.

Комментируя информацию об оторвавшемся тромбе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти должны выяснить медики.

«Сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. Для этого не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что о смерти Навального было доложено президенту России Владимиру Путину.