Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно голословными и хамскими» слова вдовы оппозиционера Алексея Навального Юлии о том, что к смерти ее мужа причастен Владимир Путин. Запись его ответа приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

«Мы оставляем это без комментариев. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства, но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставлю это без комментариев», — сказал Песков.

Он также отверг предположения Юлии, что тело Навального не отдают семье, чтобы скрыть возможные следы очередного отравления. «Если там [в выступлении] содержались такие слова, опять же это не что другое, как голословное обвинение. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. В данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить так, как следует, эти слова», — прокомментировал Песков.

Представитель Кремля отметил, что ни он, ни Путин не видели видеообращения Юлии Навальной.

О чем заявила Юлия Навальная

В записи, которая появилась в YouTube-канале Алексея Навального накануне, 19 февраля, вдова дала понять, что считает президента лично причастным к смерти ее мужа в колонии 16 февраля. «Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа», — заявила она. Юлия Навальная высказала мнение, что тело Навального «прячут» и «выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского “Новичка”».

Она пообещала продолжить дело оппозиционера, а также раскрыть личности людей, причастных к его смерти. Навальная также объяснила, почему политик вернулся в Россию после отравления и лечения в Германии — по ее словам, он «больше всего на свете любил Россию» и верил в ее будущее. «Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь», — сказала она.

Смерть Алексея Навального

О смерти Навального в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО сообщило 16 февраля местное управление ФСИН. По его данным, оппозиционеру стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер.

Телеграм-каналы и СМИ назвали причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального в Омске после отравления в 2020 году, заявил, что у оппозиционера не было рисков для образования тромбоэмболии.

В управлении СК по ЯНАО сообщили о проведении процессуальной проверки в ИК-3. В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что причина смерти политика «не установлена», а его тело не выдадут родственникам, пока не завершится проверка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос передачи тела Навального семье «не делом» администрации президента.