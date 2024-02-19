Следователи сказали адвокатам и матери политика Алексея Навального, что не выдадут его тело родственникам, поскольку в течение 14 дней будет проводиться «химическая проверка». Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* в эфире на YouTube.

«Тело не будут выдавать, тело не покажут, мать не сможет увидеть Алексея», — сказала Ярмыш*.

Алексей Навальный в декабре 2023 года был этапирован в колонию особого режима ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля региональное управление ФСИН сообщило о его смерти. По утверждению ведомства, политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и скончался.

В СМИ и телеграм-каналы писали, что предварительной причиной смерти Навального мог стать оторвавшийся тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, входивший в консилиум врачей, лечивших политика после отравления в 2020 году, заявил, что рисков для образования тромбоэмболии у Навального не было.

17 февраля Ярмыш* сообщила, что следователи не назвали прибывшим в Харп адвокату и матери Навального причину смерти оппозиционера, поскольку она «не установлена». Также следователи заявили, что не отдадут тело родственникам до завершения проверки.

По словам соратника Навального Ивана Жданова*, в колонии матери и адвокату политика сказали, что он умер из-за «синдрома внезапной смерти». Соратники политика требуют предоставить официальное заключение о смерти Навального и выдать его тело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о передаче тела Навального родственникам, заявил, что это «не является функцией администрации президента».

* признаны Минюстом России иноагентами