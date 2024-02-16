Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, входивший в консилиум, который работал с Алексеем Навальным в Омске после отравления в 2020 году, а затем регулярно консультировал соратников оппозиционера, рассказал «Новой газете», что у политика не было никаких рисков для образования тромбоэмболии. Ранее о том, что у Навального в колонии якобы оторвался тромб, сообщил RT со ссылкой на источник.

«Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал [в 2020 году]. Нет никакой медицинской информации о том, как это развивалось, и нет никакой медицинской информации, которую можно комментировать», — сказал Полупан.

Он отметил, что то, что пишут в СМИ и заявляют во ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания (об этом не сообщается) и не было проведено вскрытие.

Диагноз «тромбоэмболия» — универсальный диагноз, которым в тюрьме можно объяснить все, утверждает бывшая сотрудница Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах лишения свободы (ОНК) и ведущий аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова.

«ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: “Почему больной умер?» «Да забудь, все равно ТЭЛА напишут, кто разбираться будет». На мое непонимание по-первости доктора мне и объяснили — это то, чем можно объяснить все. Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чем-то удобный», — написала на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*).

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с RTVI выразила мнение, что к смерти Навального могло привести постоянное содержание политика в штрафном изоляторе.

Она пояснила, что штрафной изолятор — это место, куда нельзя взять собственную одежду, в том числе теплую, запрещены любые свои продукты, человек находится в полной изоляции, в месте, где ничего нет.

«Там нельзя ни присесть, ни прилечь, потому что там кровать, которая пристегивается к стене. Подъем, к стене пристегнули кровать, и он не может больше ни прилечь, ни присесть», — добавила Меркачева.

Правозащитница отметила, что такие условия в буквальном смысле подрывают не только психическое, но и физическое здоровье, и чаще всего люди, которые проводили много времени в ШИЗО, потом долго восстанавливались. Меркачева добавила, что говорила с такими людьми, и по их словам, если они попадали в изолятор пять раз подряд, то «сразу теряли вес чуть ли не наполовину».

Бывший член СПЧ Игорь Каляпин в разговоре c RTVI связал смерть оппозиционера с президентскими выборами, не согласившись с версией Евы Меркачевой. Правозащитник заявил, что нет никаких сомнений, что Навального пытались убить, поэтому и версия об оторвавшемся тромбе не выглядит правдоподобной.

«Я версию Меркачевой не разделяю [о причине в частых помещениях Навального в ШИЗО]. Наиболее вероятной причиной я считаю другую. Скажу так, что нет никаких сомнений, что Навального пытались убить. И я в свете этого не склонен считать, что вот именно сейчас, именно в этой ситуации у него действительно оторвался тромб», — сказал он.

По мнению Каляпина, наиболее вероятной может быть причина, «связанная с тем, что просто кто-то свои эти замыслы наконец довел до конца». «Не понимаю, почему бы их не довести до конца, если попытки его убить уже предпринимались ранее? С чего бы людям остановиться-то? Почему бы не доделать свое дело?» — отметил он.

Каляпин добавил, что «формальное» расследование будет проведено, однако истинную причину смерти Навального «мы не узнаем». Отвечая на вопрос RTVI о том, связано ли случившееся с президентскими выборами в России, правозащитник отметил, что в этом «есть логика».

«Как раз сейчас, как раз перед выборами для того, чтобы снять на фоне предстоящих выборов дискуссии по поводу событий в Украине, по поводу всего вот этого. Я думаю, что просчитывать общественные настроения там научились. Я думаю, что это холодный такой, изуверский расчет», — заключил он.

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального: ему якобы стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание, после чего была вызвана скорая. Управление СК по ЯНАО начало доследственную проверку. Телеграм-канал «112» и RT утверждают, что у Навального якобы оторвался тромб.

В Лабытнангской городской больнице (ЯНАО) сообщили «Интерфаксу», что время бригады скорой помощи в пути заняло меньше семи минут, на территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты и более получаса пытались реанимировать оппозиционера, однако он скончался.

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