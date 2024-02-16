К смерти оппозиционера Алексея Навального могло привести постоянное содержание политика в штрафном изоляторе. Об этом в разговоре с RTVI заявила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я считаю, что очень сильно подорвало здоровье бесконечное помещение в ШИЗО. И я думаю, что вот этот как раз момент нужно и рассмотреть, и вплоть до изменения законодательства ШИЗО. Это очень тяжелые, суровые условия содержания», — сказала правозащитница.

Она пояснила, что штрафной изолятор — это место, куда нельзя взять собственную одежду, в том числе теплую, запрещены любые свои продукты, человек находится в полной изоляции, в месте, где ничего нет.

«Там нельзя ни присесть, ни прилечь, потому что там кровать, которая пристегивается к стене. Подъем, к стене пристегнули кровать, и он не может больше ни прилечь, ни присесть», — добавила Меркачева.

Правозащитница отметила, что такие условия в буквальном смысле подрывают не только психическое, но и физическое здоровье, и чаще всего люди, которые проводили много времени в ШИЗО, потом долго восстанавливались.

«Я говорила с такими людьми, по их словам, если [они попадали в изолятор] пять раз подряд, то они сразу теряли вес чуть ли не наполовину. Закон вроде как ограничивал срок пребывания в ШИЗО, потому что медики настаивали, но что можно было сделать?Человека из ШИЗО доставляют обратно в отряд — тут же новая комиссия, ему говорят, что новые нарушения, и он опять поехал в ШИЗО, и такая бесконечная карусель. И можете себе представить, что человек просто в себя не приходит. Еще ведь они же адвокатов [Навального] самих арестовали, то есть, по сути, никто уже не мог, по большому счету, оказывать ему помощь нормальную адвокатскую», — заключила член СПЧ.

О смерти политика в колонии днем 16 февраля сообщило Управление ФСИН по ЯНАО. По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении УФСИН.

Телеканал RT со ссылкой на неназванный источник сообщил, что у оппозиционера оторвался тромб. Адвокат Навального Леонид Соловьев сказал «Новой газете», что по решению семьи политика он ничего не комментирует.