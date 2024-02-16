По факту смерти оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии организована процессуальная проверка, сообщает следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

«Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

О смерти Навального днем 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. В сообщении ведомства говорится, что политик почувствовал себя плохо после прогулки, затем потерял сознание и скончался. Медики констатировали смерть Навального, утверждает ФСИН.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. <…> Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-канала «112» и источника RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

В пресс-службе ФСИН сообщили, что направят комиссию в исправительную колонию №3 в ЯНАО, где умер Навальный. В комиссию войдут руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.

В Кремле, комментируя смерть Навального, сообщили, что ФСИН занимается всеми соответствующими проверками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию об оторвавшемся тромбе. «Это должны медики как-то выяснять», — сказал он.