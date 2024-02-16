Медики скорой помощи пытались реанимировать Алексея Навального более получаса. Об этом заявили «Интерфаксу» в Лабытнангской городской больнице (ЯНАО).

«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — сообщили в больнице.

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального: ему якобы стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание, после чего была вызвана скорая. Управление СК по ЯНАО начало доследственную проверку.

Телеграм-канал «112» и RT утверждают, что у Навального якобы оторвался тромб. Анетезиолог-рениматолог Александр Полупан, осматривавший Навального в 2020 году, заявил «Новой газете», что у политика не было рисков для образования тромбов.

В декабре 2023 года Навального перевели в ИК-3 в поселке Харп (ЯНАО).