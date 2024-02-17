В Следственном комитете (СК) адвокату Алексея Навального заявили, что причина смерти политика в исправительной колонии №3 (ИК-3) в ЯНАО «не установлена». Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* со ссылкой на его адвоката. По ее словам, в СК заявили, что тело Навального не отдадут родственникам, пока не завершится проверка.

«Была взята повторная гистологическая экспертиза. Ее результаты якобы будут на следующей неделе», — написала Ярмыш* на своей странице в соцсети X со ссылкой на адвоката оппозиционера.

По словам соратника Навального Ивана Жданова*, в колонии матери и адвокату политика сказали, что он умер из-за «синдрома внезапной смерти».

Как сообщается в телеграм-канале «Команда Навального», в салехардском морге адвокату заявили, что тела политика у них нет.

17 февраля Ярмыш* сообщила, что матери Навального Людмиле выдали в ИК-3 уведомление о смерти оппозиционера. Соратники политика требуют официальное заключение о его смерти и выдачу тела.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным ведомства, после прогулки политик «практически сразу» потерял сознание и умер, а реанимационные мероприятия «не дали положительных результатов». Оппозиционеру было 47 лет.

В Кремле заявили, что причины смерти Навального должны выяснить медики. В управлении СК по ЯНАО сообщили о проведении процессуальной проверки в ИК-3.

СМИ и телеграм-каналы писали, что предварительной причиной смерти Навального мог стать оторвавшийся тромб. В то же время анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, осматривавший Навального в 2020 году после отравления, в беседе с «Новой газетой» заявил, что у политика не было рисков для образования тромбов.

* внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов