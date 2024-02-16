Оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии (ИК) №3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО), сообщило 16 февраля управление ФСИН по региону. Политику было 47 лет. Что известно о смерти Навального — в материале RTVI.

Обстоятельства смерти Навального

Днем 16 января в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальному стало плохо после прогулки. По версии ведомства, затем он «практически сразу» потерял сознание и скончался. Медики провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали», говорится в сообщении ФСИН.

«Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — указано в пресс-релизе.

В Лабытнангской городской больнице «Интерфаксу» сообщили, что пытались реанимировать Навального более получаса.

«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — рассказали в медицинском учреждении.

По данным телеграм-канала Mash, «сигнал о ЧП» с Навальным медики Лабытнангской горбольницы получили около 13.30 по местному времени (11.30 по мск).

«Бригада реанимации доехала до ИК-3 в поселке Харп в ЯНАО меньше, чем за 7 минут. На территорию колонии они попали за 2 минуты. Где продолжили реанимационные мероприятия, которые уже проводил медперсонал исправительного учреждения», — утверждается в публикации.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники утверждает, что смерть Навального наступила в 14.17 по местному времени (12.17 по мск). Аналогичные данные приводит анонимный канал «ВЧК-ОГПУ».

«В 12.11 [Навальный] вышел на прогулку. После прогулки стало плохо. Был помещен в санчасть, там проводили реанимационные мероприятия. В 14.17 констатировали смерть. Видеонаблюдение имеется. На месте работает СК по ЯНАО», — сообщил источник телеграм-канала.

С декабря 2023 года Навальный отбывал заключение в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Чем известна эта колония, какие там условия содержания и кто еще отбывал в ней наказание, — читайте в материале RTVI.

Что могло стать причиной смерти Навального

По данным телеграм-канала «112» и источника RT, в качестве предварительной причины смерти Навального рассматривается оторвавшийся тромб. «112» пишет, что такие данные показала судмедэкспертиза. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судмедэкспертиза еще не проводилась.

Здоровье Навального было подорвано из-за «бесконечного» помещения оппозиционера в ШИЗО (14 февраля его поместили в штрафной изолятор в 27-й раз), заявила в беседе с RTVI член СПЧ Ева Меркачева. По ее мнению, ситуацию с отправкой политика в штрафной изолятор следует рассмотреть отдельно — «вплоть до изменения законодательства ШИЗО».

«Это очень тяжелые, суровые условия содержания. ШИЗО — это место, куда нельзя взять свою одежду, собственную, теплую, где нельзя продукты, а человек там находится в полной изоляции, там нет ничего, все это в буквальном смысле подрывает здоровье не только психическое, но и физическое», — сказала Меркачева.

По словам правозащитницы, «закон вроде как ограничивал срок пребывания в ШИЗО, потому что медики настаивали».

«Но что можно было сделать? Человека из ШИЗО доставляют обратно в отряд — тут же новая комиссия, ему говорят, что новые нарушения, и он опять поехал в ШИЗО, и такая бесконечная карусель. И можете себе представить, что человек просто в себя не приходит. В ШИЗО вообще нет никаких своих продуктов, есть он не может ничего, он даже чай не может попить. Там нельзя ни присесть, ни прилечь, потому что там кровать, которая пристегивается к стене», — добавила Меркачева.

Жаловался ли Навальный на здоровье

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по ЯНАО сообщили, что от Навального не поступало жалоб на здоровье.

«Никаких жалоб не было — это точно. По этому поводу не было никакой информации», — сказал ТАСС председатель региональной ОНК Данила Гонтарь.

Также жалоб от Навального и его представителей не поступало в аппарат омбудсмена в ЯНАО, заявил Daily Storm советник омбудсмена Валерий Русов.

Телеграм-канал SotaVision* опубликовал видео, на котором Навальный участвует в заседании Ковровского суда по видеосвязи. Как утверждается, ролик был снят 15 февраля. «Алексей бодр, здоров и весел», — отмечает SotaVision*.

В тот же день у Навального было два заседания по видеосвязи во Владимирском областном суде. В пресс-службе суда РИА Новости заявили, что оппозиционер не жаловался на здоровье, чувствовал себя нормально, «активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции».

Реакция властей на смерть Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о смерти Навального было доложено главе государства Владимиру Путину. «Да, ему доложено. Разбираться будут медики», — приводит слова представителя Кремля журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По словам Пескова, ФСИН «занимается всеми проверками, выяснениями» по факту произошедшего.

«Для этого не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется», — сказал он.

Комментируя информацию СМИ об оторвавшемся тромбе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти должны выяснить медики.

Управление СК по ЯНАО сообщило о начале проверки по факту смерти Навального.

«Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ФСИН сообщила, что «в связи со скоропостижной смертью» Навального ведомство направит комиссию в исправительную колонию в ЯНАО. В сообщении службы уточняется, что в комиссию войдут руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства.

Реакция соратников Навального

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* сообщила в соцсети X, что «никаких подтверждений» информации о смерти оппозиционера у нее нет.

«Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп (поселок, где отбывал наказание Навальный. — Прим. RTVI). Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — добавила она.

Адвокат Навального Леонид Соловьев рассказал «Новой газете», что последний раз навещал Навального в среду, 14 февраля. «Все тогда было нормально», — уточнил защитник. Соловьев добавил, что по решению семьи Навального «вообще ничего» не комментирует.

Соратник Навального Иван Жданов* написал, что родственников оппозиционера должны уведомить о смерти в течение суток. Пока таких уведомлений не было, указал он.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов