ФСИН занимается «всеми проверками» после смерти политика Алексея Навального в колонии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видео с его заявлением опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Насколько мы знаем, сейчас, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. То есть это уже не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — сказал он.

На вопрос о том, действительно ли у Навального оторвался тромб, Песков ответил, что он не знает. «Это должны медики как-то выяснять», — подчеркнул он.

Ранее 16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Навальный умер в колонии. По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Источник RT утверждает, что у оппозиционера якобы оторвался тромб.

Управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о начале проверки по факту смерти Навального. «Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечает СК.

Алексей Навальный находился в заключении с 2021 года, после того как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

Зарубежные и международные политики и организации осудили приговор. В частности, ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера. В США, в свою очередь, заявили, что Кремль уже много лет «пытается заставить Навального замолчать».

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что Навальный находился в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Соратник оппозиционера Леонид Волков* писал, что «это максимально возможный уровень изоляции от мира — для чего все и затевалось».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов