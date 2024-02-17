Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш* подтвердила смерть оппозиционера в исправительной колонии (ИК) в поселке Харп (ЯНАО). По ее словам, соответствующая информация содержится в официальном уведомлении, которое выдали матери политика.

По словам Ярмыш*, в уведомлении о смерти Навального говорится, что оппозиционер умер 16 февраля в 14.17 по местному времени (12.17 по мск). Аналогичные данные ранее привело управления ФСИН по ЯНАО.

«Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“. Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно», — сообщила Ярмыш* в соцсети X.

Соратница оппозиционера рассказала, что в ночь на 17 февраля в Салехард вылетели адвокат и мать Навального Людмила, чтобы получить официальное подтверждение о смерти. Утром они приехали в ИК-3 в поселке Харп, где матери политика вручили адресованную ей телеграмму с сообщением о смерти сына.

«Мы продолжаем ждать официального заключения о смерти и выдачи тела», — заключила Ярмыш*.

С декабря 2023 года Навальный отбывал заключение в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. RTVI выяснил, что за последние пять лет к ИК-3 было подано как минимум семь исков, четыре из них — о компенсации морального вреда. Чем известна колония «Полярный волк», какие там условия содержания и кто еще отбывал в ней наказание, — читайте здесь.

Смерть Навального в колонии

О смерти Алексея Навального днем 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве сообщили, что политику стало плохо после прогулки на территории исправительной колонии №3 «Полярный волк». По данным ведомства, затем Навальный «практически сразу» потерял сознание и умер. Медики провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали», говорится в сообщении службы. Навальному было 47 лет.

СМИ и телеграм-каналы назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. В то же время анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, осматривавший Навального в 2020 году после отравления, в беседе с «Новой газетой» заявил, что у политика не было рисков для образования тромбов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медики. В управлении СК по ЯНАО сообщили о проведении процессуальной проверки в ИК-3.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за смерть Навального на президента России Владимира Путина. По его словам, случившееся стало «следствием действий» российского лидера. На вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций, Байден сказал: «Я обдумываю, что еще можно сделать против России, рассматриваю целый ряд вариантов».

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