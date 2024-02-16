За последние пять лет к ИК №3 “Полярный волк” было подано как минимум семь исков, четыре из них — о компенсации морального вреда, обратил внимание RTVI.

Только один из исков о компенсации морального вреда был удовлетворен частично, остальные — отклонены или оставлены без рассмотрения, или в базе суда нет информации о результатах рассмотрения.

В иске 2023 года истец жалуется на условия содержания — отсутствие окон и естественного освещения.

“Во всех жилых помещения ФКУ ИК-3 отсутствовало горячее водоснабжение, вода только холодная. Выдача средств индивидуальной гигиены производилась не в полном объеме”, — говорится в тексте судебного решения.

Истец жаловался на то, что после длительного пребывания в камерных условиях у него начали болеть глаза, стало тудно читать, в результате ему пришлось пользоваться очками. Постоянное нахождение в камере также привело к тому, что у истца сформировалось ощущение постоянной слежки через смотровой глазок, что вызывало психологическое напряжение и стресс.

“Бритье при холодной воде доставляло дискомфорт, боль и чувство уязвимости. Средства индивидуальной гигиены выдавались не каждый месяц, истец постоянно испытывал нехватку мыла, зубной пасты, туалетной бумаги, бритвенных станков, вследствие чего ощущал свою ущемленность”, — говорится в тексте решения.

Сам истец сравнивает условия содержания в ИК №3 с бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство обращением. В связи с этим он требовал моральную компенсацию в размере миллиона рублей. Суд постановил частично удовлетворить его требования и выплатить ему 25 тыс. руб.

В августе 2023 года прокуратура ЯНАО сообщила, что в ходе прокурорской проверки в ИК №3 выявила “нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за осужденными, соблюдения ими режимных требований, привлечения осужденных к труду, проведения с ними воспитательной работы, материально-бытового обеспечения, санитарно-гигиенического благополучия и пожарной безопасности”.

По результатам проверки обещали принять меры, однако прокуратура не отчитывалась о том, что именно было предпринято для устранения нарушений.

Еще один иск к ИК №3 был связан с непредоставлением информации в ходе прокурорской проверки, в компенсации морального вреда в 8 тыс. руб. истцу отказали. В иске от 2020 года о возмещении ущерба от незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, причиненного ненадлежащими условиями содержания, подробностей нет.

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 «Полярный волк». По данным ФСИН, политику стало плохо после прогулки, он потерял сознание. Прибывшие медики провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали».