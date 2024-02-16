Президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором возложил ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в колонии на российские власти. Американский лидер отметил, что, с одной стороны, он не удивлен этому событию, с другой стороны, он пришел «в глубочайшую ярость» в связи с сообщениями о кончине политика.

«После попытки его [Навального] отравления он вернулся в Россию под угрозой убийства. Путин ответственен за убийство Навального, это еще одно доказательство жестокости Путина», — сказал Байден во время своего выступления.

На вопрос, был ли убит российский оппозиционер, американский лидер ответил: «Мы точно не знаем, что произошло, но нет сомнений в том, что смерть Навального стала следствием действий Путина».

«Он мог бы безопасно жить в изгнании после покушения на него в 2020 году, которое чуть не убило его. Он вернулся в Россию, зная, что его, скорее всего, посадят в тюрьму или, возможно, убьют, если он продолжит свою работу. Но он все равно сделал это. Потому что он так глубоко верил в свою страну, в Россию», — заявил президент США.

Байден, который в 2021 году пообещал «разрушительные последствия» в случае смерти Навального в тюрьме, отвечая на вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций, сказал: «Я обдумываю, что еще можно сделать против России, рассматриваю целый ряд вариантов».

Вместе с тем американский лидер отметил, что смерть Навального еще раз подтверждает, что США не должны оставить Украину без военной помощи. По его словам, «неспособность предоставить дальнейшее финансирование никогда не будет забыта».

«История наблюдает за нами, за Палатой представителей: если мы не поддержим Украину, история нас осудит. Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет» — сказал Байден.

Ранее смерть Навального прокомментировали в посольстве США в Москве. В дипмиссии сообщили RTVI, что будут дожидаться итогов расследования, при этом за выяснением всех обстоятельств смерти российского оппозиционера «мир будет наблюдать».

В американском дипломатическом ведомстве отметили, что «для многих россиян Алексей Навальный был сильным голосом, который смело выступал против разъедающей коррупции и олицетворял надежду на политические перемены», а также «был символом идеи о том, что жизнь в России может стать лучше».

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального после прогулки на территории исправительной колонии N3 «Полярный волк». По данным ведомства, политику стало плохо и он потерял сознание.

Телеграм-каналы назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. В то же время анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, осматривавший Навального в 2020 году после отравления, в беседе с «Новой газетой» заявил, что у политика не было рисков для образования тромбов.