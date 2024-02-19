Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная выпустила видеообращение, в котором заявила, что продолжит дело своего мужа. Ролик опубликован на YouTube-канале Навального.

«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. <…> Я обращаюсь к вам словами Алексея, который очень верил: не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать», ― сказала супруга политика.

Навальная также пообещала раскрыть личности людей, причастных, по мнению соратников Навального, к его смерти.

Вдова политика ответила на вопрос, почему он вернулся в Россию после отравления и лечения в Германии.

«Ведь мог бы спокойно жить, заниматься собой, семьей. Мог не говорить, не расследовать, не выступать и не бороться. А он не мог. Алексей больше всего на свете любил Россию. Любил нашу страну, вас. Он верил в нас, верил в нашу силу, в наше будущее, в то, что мы достойны лучшего. <…> Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь» — сказала Юлия Навальная.

Она добавила, что хотела бы построить «свободную, мирную, счастливую — прекрасную Россию будущего, о которой так мечтал» ее муж. «Я хочу вместе с вами ее построить — именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный: полную достоинства, справедливости и любви», — заключила жена оппозиционера.

Смерть Навального в колонии

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп. Политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер, заявили в ведомстве.

Телеграм-каналы и СМИ назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального в Омске после отравления в 2020 году, заявил, что у оппозиционера не было рисков для образования тромбоэмболии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медики. В управлении СК по ЯНАО сообщили о проведении процессуальной проверки в ИК-3. В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что причина смерти политика «не установлена», а его тело не отдадут родственникам, пока не завершится проверка. Песков назвал вопрос передачи тела Навального семье «не делом» администрации президента.