В городской суд Салехарда поступила жалоба матери Алексея Навального Людмилы Навальной на «незаконные действия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Рассмотрение жалобы назначено на 4 марта, заседание пройдет в закрытом режиме. Подробности в сообщении агентства не приводятся. Накануне соратник Навального Иван Жданов* сообщил, что мать политика подала в суд Салехарда иск «о бездействии Следственного комитета по выдаче тела» ее сына.

20 февраля мать Навального обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. В письменном обращении Навальной говорится, что следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу отказывает ей в разрешении на выдачу тела и не предоставляет информацию о его местонахождении.

Региональное УФСИН сообщило о внезапной смерти Алексея Навального 16 февраля. По данным ведомства, политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, заявили в управлении.

На следующий день в поселок Харп, где находится колония №3, в которой содержался Навальный, приехали его мать и адвокат. По словам соратников политика, им сказали, что тело Навального находится в морге Салехарда, но в самом учреждении заявили, что тела у них нет.

По версии «Медиазоны»*, которая ссылалась на записи с камер видеонаблюдения, тело Навального могли перевезли в Салехард из города Лабытнанги в ночь на 17 февраля.

В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что родственникам не выдадут тело политика до завершения проверки. По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш*, следователи заявили адвокатам Навального, что его тело не выдадут в в связи с проведением двухнедельной «химической экспертизы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о передаче тела Навального родственникам, заявил, что это «не является функцией администрации президента».

* признаны Минюстом России иноагентами