Тело оппозиционера Алексея Навального, который 16 февраля умер в колонии в ЯНАО, передали его матери Людмиле. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* в соцсети X.

«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами», — говорится в сообщении.

Ярмыш* пообещала сообщать дальнейшую информацию «по мере ее поступления».

«Пока Людмила Ивановна [Навальная] в Салехарде. Похороны еще впереди», — добавила она.

О том, что тело Навального передали его матери, также сообщил в соцсетях соратник оппозиционера Иван Жданов*. Он выразил благодарность «всем, кто писал и записывал видеообращения».

Видеообращения, о которых упомянул Жданов*, на протяжении нескольких дней записывали российские журналисты, а также общественные и культурные деятели. В их числе главред «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов*, балетмейстер Михаил Барышников, историк Тамара Эйдельман*, телеведущая Татьяна Лазарева*, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, рэпер Noize MC (Иван Алексеев*) и другие.

Соратники и члены семьи Алексея Навального считают его смерть в исправительной колонии ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком АО «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти мужа, а также призвала отдать тело политика семье «без каких-либо условий», чтобы его отпели и похоронили «как это принято в православии». Обвинения Навальной в адрес главы государства в Кремле сочли «голословными» и «хамскими».

Мать умершего в колонии политика Людмила Навальная 22 февраля сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Также она рассказала, что подписала медицинское свидетельство, в котором говорилось, что смерть наступила по естественным причинам. По словам Людмиды Навальной, следователи настаивали на тайных похоронах и выдвигали соответствующие условия.

В Следственной комитете адвокату Навального заявляли, что тело оппозиционера не выдадут родственникам до тех пор, пока не завершится двухнедельная «химическая экспертиза». В Кремле говорили, что вопрос о передаче тела политика его семье «не является функцией администрации президента».

Как сообщало управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, 16 февраля Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки в ИК-3, после чего потерял сознание. В ведомстве заявили, что прибывшим сотрудникам скорой помощи не удалось спасти жизнь политика, медики констатировали его смерть.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов