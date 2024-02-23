Следователь Александр Варапаев, который, по словам матери Алексея Навального, требовал ее согласия на тайные похороны оппозиционера, ранее якобы привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, Варапаев «даже был осужден за это в 2006 году».

Александр Варапаев — следователь по особо важным делам СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, говорится на сайте управления. В своем видеообращении Людмила Навальная утверждала, что именно он, убеждая ее согласиться на тайные похороны сына, открыто сказал, что «время работает не на нее», поскольку «труп разлагается».

ВЧК-ОГПУ называет Варапаева «личностью многогранной» и со ссылкой на некие «утечки архивных данных» пишет, что в 2006 году тот якобы привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и даже был за это.

То же самое о Варапаеве сообщает «Верстка»* — что в 2006 году, в возрасте 18 лет, он был осужден за применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. Издание также утверждает, что в 2007-2008 годах Варапаев неоднократно нарушал ПДД и был лишен за это водительского удостоверения. «Кроме того, согласно данным из утекших баз, он находился в черном списке у банков — ему несколько раз отказывали в кредитах», — говорится в сообщении «Верстки» со ссылкой на «утекшие базы данных».

ВЧК-ОГПУ также упоминает фотографии с Варапаевым, якобы опубликованные в соцсетях: авторы канала утверждают, что эти снимки характеризуют следователя как «большого любителя выпить и попозировать с друзьями да бутылкой на фоне памятника ВОВ».

Доход вырос вдвое

«Агентство»* пишет, что Варапаев работает в Следственном комитете с 2012 года и пришел туда, как сам в 2015 году говорил журналистам, «в поисках справедливости». Его первое дело, которое освещалось в СМИ, датируется 2013 годом: тогда Варапаев в Сургуте рассказывал о задержании гражданина Таджикистана по подозрению в убийстве.

Другое дело Варапаева в 2015 году получило федеральный охват: тогда в сургутском аквапарке утонул восьмилетний ребенок, и следователь рассказывал СМИ о задержании подозреваемого — директора бассейна.

Еще одна громкая история, в которой фигурировал Варапаев, — обыски в редакции югорского портала «О, Сургут» в 2016 году. Рейд проводился из-за опубликованной на портале новостью, которую в СК сочли дезинформацией. «У тебя вариантов мало. Либо сейчас опровержение будет, либо сейчас будет уголовное дело», — говорил тогда Варапаев сотруднику издания (видео с ним опубликовано в соцсетях).

По данным «Агентства»*, доход Варапаева резко вырос с 1,3 млн рублей в 2021 году до 2,7 млн рублей в 2022 году (то есть со 108 до 225 тысяч рублей в среднем в месяц). Еще до этого, в 2018 году, следователь, как пишет «Агентство»*, купил новый кроссовер KIA Sportage. Сейчас такой автомобиль стоит от 2,85 млн рублей.

На звонки журналистов издания с просьбой прокомментировать эту информацию Варапаев не ответил, сообщение в телеграме прочитал и оставил без ответа, говорится в публикации.

На что жаловалась мать Навального

О том, что следователь по фамилии Варапаев имеет отношение к делу Навального, стало известно из видеообращения Людмилы Навальной. Она рассказала, что на протяжении нескольких дней после смерти сына не знала, где находится его тело. Сначала женщина просила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, а 22 февраля рассказала, что ей «начали угрожать», настаивая на проведении тайных похорон.

Людмила Навальная подчеркнула, что провела в Следственном комитете (СК) Салехарда наедине со следователями и криминалистами «почти сутки, а адвоката туда впустили только во второй половине дня 22 февраля.

«Они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела. А медицинское свидетельство о смерти я подписывала», — рассказала мать оппозиционера.

По ее словам, вместо того чтобы отдать ей тело сына, следователи начали «шантажировать» ее и «ставить условия» насчет места, даты и условий проведения похорон.

«Это незаконно. <…> Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна», — сказала Людмила Навальная, пояснив, что хочет дать сторонникам умершего политика возможность с ним проститься.

Мать Навального также заявила, что следователи угрожают «сделать что-то с телом» оппозиционера, если она не согласится на тайные похороны.

«Следователь Варапаев открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается», — добавила женщина.

Смерть Навального

16 февраля 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли. 17 февраля в Следственном комитете адвокату политика заявили, что причина смерти «не установлена».

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова Навального Юлия 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти ее мужа, и пообещала продолжить его дело. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Кира Ярмыш*, которая была пресс-секретарем Навального, 22 февраля сообщила, что в показанном его матери медицинском заключении о смерти указаны «естественные» причины смерти.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов