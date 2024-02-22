Следственный комитет (СК) поставил матери Алексея Навального Людмиле три условия для выдачи тела политика, заявил в эфире на YouTube-канале журналиста Александра Плющева* соратник оппозиционера Иван Жданов*. Он утверждает, что при их выполнении следователи обещали доставить тело Алексея Навального в Москву специальным бортом.

По словам Жданова*, СК потребовал от Людмилы Навальной:

ничего не говорить о похоронах Алексея Навального, пока спецборт не приземлится в Москве. Это обусловлена тем, чтобы люди не встречали тело политика в аэропорту;

до похорон рядом с матерью Навального всегда должен находиться сотрудник Следственного комитета. Как уточнил Жданов*, это требование никак объяснено не было;

по прилете в Москву Людмила Навальная должна определиться с датой и местом похорон, при этом тело будет храниться в Московской или Владимирской области, поскольку в СК «боятся, что морг будут брать штурмом».

Жданов* отметил, что в том случае, если смерть наступила по естественным причинам, тело должны выдавать сразу.

«У них есть абсолютно все документы медицинские о естественных причинах смерти, они готовы распечатать свидетельство о смерти в любую секунду, но только после того, как мы договоримся обо всех условиях. Потому что как только они печатают свидетельство о смерти, это появляется в единой базе ЗАГСов и об этом сразу же все узнают, поэтому [СК] его распечатает, когда [представители Навального] пожмут руки о том, что [они согласны на выдвинутые условия]», — утверждает Жданов*.

Вечером 22 февраля Людмила Навальная сообщила, что ей показали тело сына, однако поставили условия «где, когда и как должен быть похоронен Алексей [Навальный]».

«Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына», — рассказала Навальная.

Женщина добавила, что следователь открыто сказал ей, что «время работает не на нее», поскольку «труп разлагается».

«Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно», — заключила мать оппозиционера.

С призывом выдать тело Алексея Навального также выступил сооснователь «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов*. Он отметил, что ему «неловко говорить об этом в стране, которая себя считает пока еще христианской».

«Давайте просто поклонимся и отдадим тело Людмила Ивановне и семье. Без всяких условий», — сказал он в своем видеообращении.

С аналогичными требованиями выступили основательница Pussy Riot Надежда Толоконникова*, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева*, музыкант Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев*), историк Тамара Эйдельман* и другие.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального после прогулки на территории исправительной колонии N3 «Полярный волк». По данным ведомства, он почувствовал себя плохо и «практически сразу» потерял сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, врачи скорой помощи констатировали смерть Навального, заявили в УФСИН.

*включены Минюстом России в реестр иноагентов