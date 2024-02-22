Причины смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии — «естественные», сказано в медицинском заключении, которое показали матери политика Людмиле Навальной. Об этом на своей странице в X (бывшая Twitter) написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*.

Она также сообщила изданию «Агентство»*, что следствие провело вскрытие тела Навального. «Да. По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной», — написала Ярмыш* в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь Навального утверждает, что следователи хотят самостоятельно заняться похоронами политика, «чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания». Ярмыш* добавила, что сотрудники СК «ставят очень много условий и они постоянно меняются».

О том, что следователи якобы требуют провести похороны Навального тайно, вечером 22 февраля рассказала и мать оппозиционера.

«Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься», — заявила Людмила Навальная.

Согласно статье 8 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», после установления причины смерти Навального его тело должны выдать родственникам в течение двух суток.

«Если для установления причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супруга, близких родственников, иных родственников <…> не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти», — говорится в законе.

Согласно официальному уведомлению, выданному матери Алексея Навального в ИК-3, политик умер в колонии 16 февраля. В УФСИН по ЯНАО сообщили, что он потерял сознание после прогулки, реанимировать его не смогли. По словам соратников политика, следователи отказываются выдавать тело политика до окончания проверок.

Мать Навального Людмила обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается этим вопросом. Родственники и команда Навального считают, что он был убит и обвиняют в этом российские власти. Песков назвал эти высказывания «хамскими и голословными».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов