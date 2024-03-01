В храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино прошло отпевание оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля в колонии на Ямале. Отпевание «прошло очень быстро», сообщил в телеграм-канале соратник политика Иван Жданов*.

Гроб с телом Навального был открыт. Отпевание проводил штатный клирик храма Андрей Малевич, пишет телеграм-канал «Можем объяснить»*. На прощании присутствовали родители оппозиционера Людмила и Анатолий Навальные. После отпевания гроб с телом политика повезли на Борисовское кладбище в районе Братеево.

Соратник Навального Леонид Волков* заявил в эфире YouTube, что на настоятеля храма отца Анатолия Родионова и певчих якобы «надавили», в результате с Навальным успели проститься не больше 300 человек. Религиовед Сергей Чапнин заявил в фейсбуке**, что якобы «был приказ из патриархии сократить все по максимуму».

Отпевание прошло быстрее запланированного, потому что к гробу начали массово идти люди, объяснил корреспондент «Верстки»*. «Алтарники пытались что-то сказать людям, обступившим гроб, и в итоге после того, как мать Навального Людмила простилась с ним, сказали закрывать крышку гроба», — говорится в телеграм-канале издания.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального, который с конца декабря 2023 года находился в исправительной колонии общего режима №3 в поселке Харп. В медицинском заключении, которое показали матери политика, указаны «естественные причины» смерти. В УФСИН говорили, что Навальный потерял сознание после прогулки и умер.

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