В церкви «Утоли моя печали» в московском районе Марьино в пятницу, 1 марта, пройдет отпевание оппозиционера Алексея Навального, который погиб 16 февраля. СМИ сообщают, что у церкви скопились уже десятки полицейских машин, а на пути от метро «Марьино» до церкви и Борисовского кладбища установили коридор из металлических ограждений. Замечена в том числе конная полиция. RTVI собрал, что известно о происходящем.

Еще до 9 утра по московскому времени издание Sota сообщило, что у церкви «Утоли моя печали» «скопилось уже не менее сорока полицейских машин разного размера — от легковых до спецавтобусов» (приводится видеозапись, на которой видны машины полиции). Кроме того, как рассказали очевидцы, «по периметру установлены металлические ограждения и дежурят омоновцы в балаклавах».

По обеим сторонам Братеевского моста, который находится в паре сотен метров от церкви, стоят силовики, где-то — «большими толпами», сообщило издание. Территорию вокруг Борисовского кладбища обнесли ограждениями, вокруг дежурят полицейские (опубликована подтверждающая фотография).

«Обстановка в Марьине: десятки автозаков, полицейские, ОМОН, ДПС и ЦОДД, много людей “в штатском” с барсетками. Даже дворников больше обычного», — пишет SotaVision*.

Была замечена конная полиция, сообщило издание Astra. По словам корреспондента «Медиазоны»*, на пути от метро «Марьино» до церкви «Утоли моя печали» и Борисовского кладбища, где пройдут похороны, выстроили коридор из металлических ограждений.

«Больше всего полицейских автомобилей и автозаков сейчас у храма, к нему продолжают съезжаться машины силовиков. На Братеевском мосту, где также стоят ограждения вдоль тротуаров, на обоих берегах Москвы-реки работают силовики. Они проверяют документы и личные вещи прохожих», — говорится в публикации.

В окрестностях церкви «Утоли моя печали» заметны перебои в работе мобильного интернета, рассказал корреспондент «Медиазоны»*. Интернет работает, но в мессенджере Telegram сообщения отправляются несколько минут, а «Яндекс. Карты» вообще не находят соединение.

Еще 29 февраля издание Sota сообщило, что в церкви «Утоли моя печали» и на Борисовском кладбище усилены полицейские меры. В церкви расклеены свежие плакаты о запрете аудиозаписи и видеосъемки; помимо того, корреспондент Sota застал установку видеокамеры прямо над царскими вратами алтаря.

На фонарях вокруг кладбища установили «специальные антенны, которые могут быть использованы как глушилки или же для спецсвязи». На входе на кладбище «у всех проверяют паспорта, туда также свезли заборы», отмечало издание.

Одна из служительниц церкви «Утоли моя печали» 29 февраля сообщила корреспонденту «Холода»*, что на отпевание Навального якобы могут пустить только родственников. «Скорее всего, на отпевание пустят только родственников и близких. Никакого прощания в церкви не будет», — заявила она.

Соратник Навального Иван Жданов* после этого сообщил, что «никакой такой информации у нас нет». «Все, что мы знаем, что храм откроют для всех», — написал он в своем телеграм-канале.

За час до начала церемонии отпевания Алексея Навального у храма «Утоли моя печали» образовалась большая очередь, пишет SotaVision*. «Понимаю, что с большой долей вероятности окажусь в автозаке. Хотя я не знаю, будут ли задержания. Вообще не вижу ничего противозаконного в том, чтобы проститься с великим человеком», — сказал изданию один из людей, пришедших проститься с Навальным.

У станции метро «Марьино» замечены «десятки автозаков и колонны силовиков», «становится больше людей в черном и с цветами», пишет SotaVision*.

По словам корреспондентов «Новой газеты», в очереди к храму стоят тысячи людей, желающих проститься с Навальным. «Хвост» дотянулся до Братиславского парка, петляя по ходу. От начала до конца очереди идти больше 10 минут, или примерно 1 км (сообщение опубликовано в 13:11 мск).

По информации Astra, к 13:00 очередь уже заняла практически весь Марьинский бульвар, протяженность которого составляет 1,5 км.

Как сообщила команда политика, отпевание Алексея Навального пройдет в храме иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьине в 14:00. В 16:00 состоятся похороны на Борисовском кладбище.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Навального 16 февраля. В сообщении ведомства говорится, что 47-летний политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и винят в произошедшем российское руководство. Вдова Навального Юлия заявила, что считает виновным в гибели своего мужа президента России Владимира Путина, и пообещала продолжить дело оппозиционера. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Тело Навального передали матери политика Людмиле 24 февраля. До этого Людмила Навальная рассказала, что ей «начали угрожать», настаивая на проведении тайных похорон. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* 22 февраля сообщала, что в показанном его матери медицинском заключении говорится о «естественных» причинах смерти.

Соратники Навального сообщали, что при организации похорон и прощания с оппозиционером столкнулись с отказами ритуальных агентств и другими проблемами.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов