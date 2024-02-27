Соратники умершего в колонии на Ямале оппозиционера Алексея Навального не могут найти зал для прощания с ним, сообщила бывший пресс-секретарь политика Кира Ярмыш*. По ее словам, одна из площадок призналась, что ритуальным агентствам запретили сотрудничать с близкими Навального.

«Со вчерашнего дня мы ищем помещение, где можно провести прощание с Алексеем. Мы обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов», — написала Ярмыш* в соцсети X (бывший Twitter).

Она уточнила, что «где-то говорят, что помещение занято», а где-то «отказываются при упоминании фамилии “Навальный”».

«В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать», — написала бывший пресс-секретарь оппозиционера, добавив, что «спустя сутки поисков помещения для прощания нет».

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что команда Навального планирует провести публичное прощание с оппозиционером в конце недели и ищет для этого подходящий зал.

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Тело Навального передали матери политика Людмиле Навальной только 24 февраля, спустя несколько дней после того, как она пыталась добиться выдачи тела. В опубликованном 22 февраля видеообращении мать оппозиционера рассказала, что следователи требуют похоронить Навального тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с телом. Навальная сообщила, что хочет дать сторонникам умершего политика возможность с ним проститься.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова Навального Юлия 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти ее мужа, и пообещала продолжить его дело. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Кира Ярмыш* 22 февраля сообщила, что в показанном матери Навального медицинском заключении о смерти сказано о «естественных» причинах смерти политика. Сразу после смерти Навального гостелеканал RT выступил с утверждением, что у политика якобы оторвался тромб, однако осматривавший Навального после отравления в 2020 году анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан заявил «Новой газете», что рисков образования тромбов у оппозиционера не было.

Навальный находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима по так называемому «экстремистскому делу».

Приговор осудили зарубежные и международные политики и организации — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытался заставить Навального замолчать».

После смерти Навального проходят акции в память о нем: за рубежом люди несут фотографии умершего политика и плакаты с критикой российских властей, в России — возлагают цветы к памятникам жертвам политических репрессий. За два дня в 36 российских городах были задержаны более 400 человек.

С декабря 2023 года Навальный отбывал наказание в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Чем известна эта колония, какие там условия содержания и кто еще отбывал в ней наказание, — читайте в материале RTVI.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов