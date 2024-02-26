Команда Алексея Навального планирует провести публичное прощание с оппозиционером в конце недели. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* на своей странице в соцсети X.

«Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста», — написала она.

24 февраля Ярмыш* сообщила, что тело Навального передали его матери Людмиле. За два дня до этого мать оппозиционера заявляла, что следователи хотят провести похороны тайно.

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального. Как утверждало ведомство, заключенному стало плохо после прогулки, врачам не удалось его спасти.

Жена Навального Юлия заявила, что к смерти оппозиционера причастен Владимир Путин. В Кремле сочли ее слова «хамскими».

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов