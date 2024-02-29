Ритуальные агентства в Москве отказываются везти тело Алексея Навального к церкви в районе Марьино, где запланировано его отпевание. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* в соцсети Х.

«Ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли», — пишет она.

Ранее команда Навального рассказала, что не смогла арендовать зал для прощания с ним. По словам соратника оппозиционера Ивана Жданова*, семья Навального рассматривала в числе возможных мест для церемонии Центральный дом литераторов, культурный центр ЗИЛ, прощальный зал Центральной клинической больницы (ЦКБ) и концертный зал «Филармония-2» им. С. В. Рахманинова.

Ярмыш* заявила, что команда политика обзвонили «большинство» частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов, но там говорили, что «помещение занято», или «отказывались при упоминании фамилии» Навального.

По словам Жданова*, следователи требовали, чтобы похороны оппозиционера прошли «тихо» и «в тайном режиме», «по стилю [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина».

Позже соратники Навльного сообщили, что его отпевание состоится 1 марта в храме иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьино, где раньше жила семья политика. Похороны оппозиционера пройдут в тот же день на Борисовском кладбище в районе Братеево.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила RTVI, что не получала обращений с жалобами на проблемы при организации публичного прощания с Навальным. При этом она отметила, что в аппарат омбудсмена поступали обращения о передаче тела Навального его матери.

«Тело передано. Похороны состоятся так, как его родственники это видят», — сказала Москалькова.

УФСИН по Ямало-Ненецкому округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального в исправительной колонии общего режима №3. В ведомстве заявили, что политик почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание и умер.

Телеграм-каналы и СМИ называли предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. Такую же версию озвучил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В Следственном комитете (СК) адвокату оппозиционера заявили, что причина его смерти не установлена. В медицинском заключении, которое показали матери Навального, говорится о «естественных причинах» его смерти.

Соратники Навального считают смерть Навального убийством и обвиняют в причастности к этому российские власти. В Кремле эти обвинения назвали голословными и «хамскими».

* признан(а) Минюстом России иноагентом