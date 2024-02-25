Российский оппозиционер Алексей Навальный умер из-за оторвавшего тромба, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на форуме «Украина. 2024» в Киеве.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно — он реально погиб из-за тромба», — заявил Буданов.

О смерти Навального в исправительной колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО 16 февраля сообщило местное управление ФСИН. В тот же день RT и телеграм-канал «112» написали, что у оппозиционера якобы оторвался тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального в Омске после отравления в 2020 году, подверг эту информацию сомнению, заявив «Новой газете», что у политика не было рисков для образования тромбоэмболии.

Мать Навального Людмила 22 февраля сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Также она рассказала, что подписала медицинское свидетельство, в котором говорилось, что смерть наступила по естественным причинам. Тело оппозиционера передали его матери 24 февраля, на девятый день после появления сообщения о смерти.

Соратники и члены семьи Навального считают его смерть в колонии «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти мужа. Обвинения Навальной в адрес главы государства в Кремле сочли «голословными» и «хамскими».

Соратник Навального Иван Жданов* 25 февраля заявил, что после выдачи тела оппозиционера матери решается вопрос его транспортировки в Москву. Он добавил, что в ближайшие дни семья политика намерена организовать церемонии прощания и отпевания. В эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева* Жданов* допускал, что похороны Навального могут пройти на Хованском кладбище в Москве.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов