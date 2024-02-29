Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес не поступало обращений с жалобами на проблемы при организации публичного прощания с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом она сказала в разговоре с RTVI.

По словам Москальковой, в аппарат омбудсмена поступали обращения о передаче тела Навального его матери.

«Тело передано. Похороны состоятся так, как его родственники это видят», — отметила она.

Тело Навального передали его матери Людмиле 24 февраля, на девятый день после появления сообщения о его смерти в исправительной колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО. В Кремле заявили, что выдача тела оппозиционера — это не вопрос и не прерогатива администрации президента. «Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно заявлениям соратников Навального, отпевание политика пройдет в пятницу, 1 марта, в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино. Похороны политика должны состояться в тот же день на Борисовском кладбище в Братеево.

Представители команды Навального утверждали, что предприняли нескольких попыток согласовать аренду зала для публичного прощания, но не смогли этого сделать. По словам соратника оппозиционера Ивана Жданова*, следователи настаивали на том, чтобы похороны оппозиционера прошли «тихо» и «в тайном режиме», «по стилю [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина«.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов