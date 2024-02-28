Похороны Алексея Навального состоятся 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* в соцсети X.

«Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14.00 <…> Похороны пройдут на Борисовском кладбище», — говорится в сообщении.

Ярмыш* порекомендовала желающим посетить отпевание приходить на него заранее.

В администрации Борисовского кладбища корреспонденту RTVI не смогли прокомментировать информацию о проведении похорон Навального 1 марта.

«С этим вопросом вам лучше к родственникам обращаться. К сожалению, нет такой информации», — сказали RTVI в администрации кладбища.

Соратник Навального Иван Жданов* в своем телеграм-канале сообщил, что изначально прощание и похороны оппозиционера планировали провести 29 февраля, однако согласовать траурные мероприятия на эту дату не удалось.

«Быстро выяснилось, что к 29му февраля нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу. Вот к 1му можно и к 28му можно, а на 29е число могила не копается», — написал Жданов*.

По его мнению, отказ в проведении похорон 29 февраля связан с тем, что на этот день запланировано послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Соратники Навального предприняли нескольких попыток согласовать аренду зала для прощания, но сделать этого не удалось, утверждает Жданов*. По его словам, близким политика выдвинули условие — провести «тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище».

«В общем, зала не будет. <…> Дату не дают. Зал не дают», — резюмировал Жданов*.

Ранее Жданов* рассказал, что семья Навального рассматривала несколько вариантов для прощания с Навальным, в том числе:

Центральный дом литераторов,

Зал ЗИЛа на Автозаводской, где ранее располагался офис Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**),

Прощальный зал Центральной клинической больницы (ЦКБ),

Концертный зал «Филармония-2» им. С.В. Рахманинова.

По словам соратника оппозиционера, следователи отвергли эти предложения и потребовали, чтобы похороны прошли «тихо» и «в тайном режиме», «по стилю [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина«.

Источник издания The Moscow Times*, близкий к Кремлю, утверждал, что в администрации президента стояла задача организовать похороны Навального так, чтобы они «не превратились в политическую демонстрацию и не испортили выборы Путину». «У нас приближаются президентские выборы. Нам это не нужно, потому что это будет проблемой для босса [Путина]», — заявил изданию неназванный правительственный чиновник.

О смерти Навального в исправительной колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО 16 февраля сообщило местное управление ФСИН. Мать Навального Людмила 22 февраля сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Также она рассказала, что подписала медицинское свидетельство, в котором говорилось, что смерть наступила по естественным причинам. Тело оппозиционера передали его матери 24 февраля, на девятый день после появления сообщения о смерти.

Соратники и члены семьи Навального считают его смерть в колонии «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти мужа. Обвинения Навальной в адрес главы государства в Кремле сочли «голословными» и «хамскими».

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