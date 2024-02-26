Тело Алексея Навального передали его матери на девятый день после смерти оппозиционера в исправительной колонии ИК-3 «Полярный волк» в ЯНАО. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* заявила, что «похороны еще впереди», не уточнив деталей. Где и когда могут похоронить Навального — в обзоре RTVI.

Телеграм-каналы: похороны могут пройти в день послания Путина Федеральному собранию

Телеграм-канал Brief без ссылки на источник сообщил, что похороны Навального могут пройти 29 февраля, в день послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Называют пока два кладбища — Борисовское и Хованское. Официальной информации нет», — отмечается в публикации.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал скриншот публикации, как утверждается, подконтрольного силовикам канала. В нем были опубликованы кадры якобы транспортировки тела Навального в Москву, а также информация о дате и месте похорон.

«Похороны назначены на 29 февраля, они пройдут спустя 5 суток с момента получения тела, и состоятся на Борисовском кладбище. По нашим данным, место для похорон уже выкуплено, оно обошлось в 8 млн рублей», — утверждается в тексте поста на скриншоте.

Как Навального хочет похоронить его семья

В своем обращении к Путину от 24 февраля вдова Навального Юлия потребовала отдать тело оппозиционера семье, чтобы его отпели и похоронили «по-человечески в земле, как это принято в православии».

Соратник Навального Иван Жданов* 25 февраля заявил, что после выдачи тела оппозиционера матери решается вопрос его транспортировки в Москву.

22 февраля Жданов* в эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева* заявил, что изначально родственники Навального выбрали для похорон Троекуровское кладбище. Однако, по его словам, следователи заявили матери оппозиционера, что оно «ни в коем случае не подходит». После этого, рассказал Жданов*, семья Навального предложила в качестве места захоронения Хованское кладбище, которое находится за МКАД. Как утверждает соратник политика, следователи одобрили этот вариант.

В то же время силовиков не устроил выбор зала для прощания с Навальным, рассказал Жданов*. По его словам, изначально семья политика рассматривала несколько возможных локаций для проведения церемонии, в их числе:

Центральный дом литераторов,

Зал ЗИЛа на Автозаводской, где ранее располагался офис Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК**),

Прощальный зал Центральной клинической больницы (ЦКБ).

Однако следователи отвергли эти варианты и попросили Людмилу Навальную выбрать зал поближе к Хованскому кладбищу. Семья политика предложила организовать траурное мероприятие в концертном зале «Филармония-2» им. С.В. Рахманинова. По словам Жданова*, следователей такой вариант также не устроил, и они стали требовать, чтобы похороны прошли непосредственно возле Хованского кладбища, а панихида — у близлежащей церкви.

Жданов* заверил, что вариант захоронения Навального за пределами России не рассматривается.

«Алексей возвращался в Россию не для того, чтобы его сейчас вывозили из России хоть куда-либо. Алексей не представлял себя захороненным где-то за рубежом. Он православный человек, должно быть отпевание в русской православной церкви, должна быть панихида, потому что он политик. И похороны на своей земле», — подчеркнул соратник политика.

Он отметил, что у гражданской панихиды есть ограничение по времени — церемония прощания может продлиться около четырех часов.

Похороны могут пройти в тайном режиме

Как рассказал Жданов* следователи в беседе с Людмилой Навальной озвучили требование провести похороны оппозиционера «тихо» и «в тайном режиме», «по стилю [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина«.

Это требование не устроило мать оппозиционера, после чего она записала видеообращение, в котором подчеркнула, что хотела бы, чтобы с ее сыном могли проститься все желающие. Людмила Навальная заявила, что следователи ставят условия «где, когда и как должен быть похоронен Алексей».

Жданов* рассказал, о каких условиях идет речь:

до окончания похорон рядом с матерью Навального всегда должен находиться сотрудник Следственного комитета;

уведомление о том, на каком именно кладбище будет похоронен оппозиционер;

сохранение в тайне информации о похоронах до того, как самолет с телом Навального приземлится в Москве. чтобы его «не встречали в аэропорту люди».

23 февраля Ярмыш* сообщила, что Людмиле Навальной выдвинули ультиматум: либо она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо оппозиционера захоронят в колонии. На следующий день тело политика передали матери.

Источник издания The Moscow Times*, близкий к Кремлю, рассказал, что в администрации президента стояла задача организовать похороны Навального так, чтобы они «не превратились в политическую демонстрацию и не испортили выборы Путину». По словам собеседника, «были предложены различные варианты, вплоть до очень циничного варианта не передавать тело его родственникам до окончания выборов».

«У нас приближаются президентские выборы. Нам это не нужно, потому что это будет проблемой для босса [Путина]», — заявил The Moscow Times* правительственный чиновник.

Мнения экспертов и журналистов

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев*:

«Я уже думал, что действительно могут похоронить на территории колонии, а то и в какой-нибудь братской могиле. Скоро должна появиться информация о похоронах. Наверное, теперь появится возможность и независимой медицинской экспертизы».

Журналист Андрей Кравченко (Антонъ Орех):

«Мертвый Навальный остается такой же проблемой, какой был при жизни. Какие уж тут чувства родных и уважение к смерти, если для властей любой вариант похорон — проблема. Похороны в России — это манифестация в канун выборов. Похороны за границей — это политические демарши иностранных держав и, что немаловажно, возможность провести независимое исследование тела».

Политолог Александр Кынев:

«Если действовать по-умному, то власть никак мешать им не должна в любом формате. В реальности, они никакой угрозы не несут. Нормальные похороны лишь способствуют разрядке негатива и агрессии. И ровно наоборот, давление, скандал, лишь усилят агрессию, которая в результате сублимируется и разрядится в совершенно другом месте. Это если действовать по умному. Но радикалы по разные стороны баррикад хотели бы ровно другого и интенсивно накручивают друг друга».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков*:

«Похороны могут превратиться в большую манифестацию, как это было когда-то с Борисом Немцовым. Картинку они себе портить не хотят».

Глава «Руси сидящей»* Ольга Романова*:

«Если похоронам этим не мешать, они выльются в сто-, двести-, трехсоттысячный митинг и шествие. Конечно, этого власти допустить не могут. Я уверена, что будут мешать: закроют транспорт, <…> придумывают массу способов лишь бы помешать нормальным похоронам».

Политолог Сергей Марков:

«Власти могут требовать, чтобы захоронение состоялось только в России, потому что за границей власти враждебных стран будут осуществлять недостойные манипуляции с телом. Проще сказать — будут подсовывать яды в тело несчастного узника, чтобы обвинить в этих ядах власти России. Они так уже подсунули Новичок ранее в анализы Скрипалю и Навальному».

Блогер Кирилл Шулика:

«Похороны Навального в день послания президента — единственный вариант, когда они не станут событием дня. Даже на Западе. Потому что Путин в послании наверняка даст сигналы в части Украины, стратегической стабильности и отношений с Западом, а газетные полосы не резиновые».

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов

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