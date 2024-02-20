Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием 29 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием», — сказано в сообщении пресс-службы.

В начале февраля «Ъ» писал, что послание президента, как и в 2018 году, по сути, сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты Путина. По данным источников издания в администрации президента, одной из главных тем послания будет «технологический, научный, военный» суверенитет России. Кроме того, ожидается, что Путин не обойдет вниманием тему военной операции, экономики и демографии.

Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции. Послание главы государства включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат собрания.

В прошлый раз с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве Путин выступил 21 февраля 2023 года. Тогда его речь стала одной из самых продолжительных (1 час 45 минут). На мероприятие были приглашены члены обеих палат парламента, главы регионов, а также участники военной операции на Украине.