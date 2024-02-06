Оглашение послания президента России Федеральному собранию планируется между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента (АП).

По словам собеседников издания, преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться. «Ъ» отмечает, что послание президента, как и в 2018 году, по сути, сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты Путина.

Несмотря на то, что итоговое содержание документа пока неизвестно, в него, как отметили источники, скорее всего, войдут основные смысловые линии, Путин не раз затрагивал в своих выступлениях: цели России в военной операции, суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

«Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее [военной операции] целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов», — отметил один из собеседников.

Также источники «Коммерсанта» отметили, что президент может рассказать о позитивных показателях экономического развития России и о нацпроектах, о которых сейчас активно информируют граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 февраля подтвердил, что «подготовка [послания] ведется», и пообещал «своевременно информировать» о сроках его оглашения.

В прошлый раз с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве Путин выступил 21 февраля 2023 года. Тогда его речь стала одной из самых продолжительных (1 час 45 минут). На мероприятие были приглашены члены обеих палат парламента, главы регионов, а также участники военной операции на Украине.