После смерти Алексея Навального его соратники заявили, что оппозиционера готовились обменять на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что такие переговоры велись, но у них разная информация относительно того, на какой стадии находилась сделка. RTVI собрал, что об этом известно.

Соратница Навального Мария Певчих* рассказала, что план по вызволению политика из колонии начал обсуждаться после начала военной операции на Украине в 2022 году. Поскольку Навальный — гражданин России и ему «не положен никакой обмен», команда политика решила прибегнуть к гуманитарному обмену «российских шпионов на политических заключенных».

По утверждению Певчих*, к весне 2023 года план «получил одобрение». Из-за различных проволочек его реализация затянулась, но к декабрю он «снова был в действии». Накануне смерти Навального ― вечером 15 февраля ― Певчих*, по ее словам, получила подтверждение, что переговоры об обмене Навального ведутся и находятся на финальной стадии.

Певчих* утверждает, что после смерти Навального узнала, что предложение обменять Навального до президента России Владимира Путина якобы донес бизнесмен Роман Абрамович.

«Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального», — заявила Певчих*. По версии соратников политика, российские власти увидели, что у Германии есть принципиальная готовность обменять Красикова, и решили «избавиться» от Навального как от «предмета торга: подменить потом, при случае, на кого-то еще». Нелогичность этого шага Певчих* объяснила тем, что российское руководство «помешалось от ненависти к Навальному».

Что писали западные СМИ о переговорах по обмену

Первой публикацией, в которой упоминалось возможное включение Навального в список на обмен заключенными между Россией и США, стал материал The Wall Street Journal (WSJ) в сентябре 2023.

Издание писало со ссылкой на западных чиновников, что Россия особенно заинтересована в возвращении Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Потенциальными кандидатами на обмен со стороны России назывались журналист WSJ Эван Гершкович и ветеран морской пехоты США Пол Уилан, находящиеся в заключении по обвинению в шпионаже. В пресс-службе Госдепартамента RTVI тогда отказались раскрывать конкретные детали переговорного процесса.

В начале февраля президент России дал понять в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что не исключает обмена Гершковича на человека, который, «поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из европейских столиц». Имя Красикова Путин не называл. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался уточнять, имелся ли в виду Красиков, отметив, что президент «сказал весьма понятно».

После смерти Алексея Навального немецкое издание Bild заявило, что в переговорах об обмене оппозиционера на Красикова участвовали три стороны ― Россия, Германия и США. По следам ролика Певчих* сразу несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники о ведении таких переговоров.

Собеседник The New York Times заявил, что обсуждение находилось на ранней стадии. По его словам, Красикова предполагалось обменять на Навального, Гершковича и Уилана, но официальных предложений на этот счет не поступало и было неясно, насколько Россия и Германия готовы к такому обмену.

Похожие данные приводит Reuters со ссылкой на западного чиновника. По его словам, между Германией, США и Россией шли «предварительные» переговоры об обмене Навального.

Российские источники агентства в свою очередь заявили, что обмен был «в принципе согласован». В нем должны были участвовать Навальный и Гершкович, но детали сделки не были проработаны, заявил источник Reuters, близкий к Кремлю.

По словам одного из собеседников агентства, обмен должен был состояться в середине февраля и Навальный с женой Юлией согласились на это. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* 26 февраля написала в соцсети Х, что политика «должны были обменять буквально в эти дни». Сам Навальный «понимал, что идут какие-то переговоры, но не знал никаких подробностей», заявила Ярмыш* NYT.

Версия Латыниной*

24 февраля журналистка Юлия Латынина* заявила на своем YouTube-канале со ссылкой на «три независимых источника», что Алексея Навального должны были обменять на Красикова «едва ли не на следующей неделе». По ее словам, процесс должен был проходить в Дубае, а посредниками якобы выступали Роман Абрамович и представители арабского мира.

Журналист, бывший главред закрывшейся радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* назвал это «неправдой». Он отметил в своем телеграм-канале, что рассуждения об обменах иногда воспринимаются сторонами переговоров «как информация (особенно если об этом пишут люди с именем), а не как возможность, что существенно задерживает решения по обменам и освобождениям».

Почему Германия согласилась на обмен Красикова

По данным Reuters, изначально план предусматривал обмен только с участием Эвана Гершковича и Роман Абрамович якобы обсуждал это с Путиным.

«Единственный человек, на которого Путин был готов его обменять, был Красиков. Но немцы были категорически против, потому что это была американская проблема. Когда в этом плане появился Навальный, немцы в конце концов согласились», — заявил источник агентства.

По его словам, все «окончательно подтвердилось» после поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в США в начале февраля. «Детали того, когда и где все это произойдет, уже обсуждались», ― утверждает собеседник Reuters.

Источники The Washington Post (WP) утверждают, что изначально власти Германии не хотели обменивать Красикова, но их позиция изменилась после того, как соратники Навального сообщили об ухудшении здоровья оппозиционера.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая ссылается на источники в западных правительственных кругах, утверждает, что переговоры об обмене Навального на Красикова «продвинулись далеко вперед», поэтому в правительстве Германии были «шокированы» известием о его смерти.

Источник «Русской службы Би-би-си» заявил, что участники переговоров достигли согласия об обмене «15-16 февраля». Такой обмен стал бы «беспрецедентным для постсоветской России»: случаев освобождения российских оппозиционеров в рамках международных соглашений не было с 1986 года, отмечает издание.

После смерти Навального интерес Германии к сделке по обмену Красикова «заметно снизился», пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на американских и немецких чиновников. По словам собеседников издания, обсуждения об освобождении Навального, Гершковича и Уилана в обмен на Красикова велись «в последние недели». Теперь же у Германии нет на примете кандидатов, на кого стоило бы обменять осужденного россиянина, заявил газете американский чиновник.

«Ситуация с Красиковым значительно ухудшилась. Его будет трудно вписать в какую-либо договоренность», — приводит FT слова источника, близкого к Роману Абрамовичу.

Источники Reuters считают, что после смерти Навального снизились и шансы на обмен Гершковича. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил FT, что ему ничего не известно о подобных соглашениях. В Германии и США официально не комментировали сообщения о якобы готовящемся обмене Навального на Красикова.

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