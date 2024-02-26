Оппозиционер Алексей Навальный, который умер в колонии 16 февраля, должен был оказаться на свободе уже «в ближайшие дни», заявила его соратница Мария Певчих*. По ее словам, Навального готовились обменять на Вадима Красикова, осужденного за убийство в Берлине.

«Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене», — сказала Певчих* в видеоролике, опубликованном в YouTube-канале Навального.

По ее словам, в начале февраля президенту России Владимиру Путину предложили обменять «офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине [Зелимхана Хангошвили], на двух американских граждан и Алексея Навального».

«Я получила подтверждение о том, что переговоры [об обмене Навального] ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», — добавила Певчих*.

Она рассказала, что идея добиться освобождения Навального в рамках гуманитарного обмена возникла два года назад, а придумать и реализовать план помогал в первую очередь болгарский расследователь Христо Грозев*. По словам Певчих*, были приложены «огромные усилия», состоялись «бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков».

«Чиновники — американские, немецкие — понимающе кивали головой <…> и ничего не делали. Мы пробовали снова самыми отчаянными и безумными способами — через знакомых политиков, через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков. Через путинских дружков типа [экс-госсекретаря США] Генри Киссинджера — упомяну его, он все-таки умер, да и не помог никак», — сказала Певчих.

Она отметила, что кто-то «рисковал карьерой, а кто-то — буквально жизнью», и план обмена в итоге был одобрен к весне 2023 года, но ничего не произошло, поскольку «один чиновник стеснялся написать другому, кто-то что-то не так понимал, забывал упомянуть и не считал срочным».

«Но несмотря ни на что, всех в результате удалось уговорить — и к декабрю план снова был в действии», — сказала соратница Навального.

По словам Певчих*, уже после смерти Навального ей рассказали, что предложение обменять Навального «Путину донес Роман Абрамович как неформальный такой переговорщик». Сам Абрамович не ответил на вопросы о том, как это было сделано и каким был ответ Путина, добавила Певчих*.

«Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального», — сказала Певчих*, выразив убеждение, что Навального решили убить, чтобы «избавиться от предмета торга: подменить потом, при случае, на кого-то еще».

Певчих* выразила мнение, что российское руководство «помешалось от ненависти к Навальному».

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова Навального Юлия 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти ее мужа, и пообещала продолжить его дело. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Кира Ярмыш*, которая была пресс-секретарем Навального, 22 февраля сообщила, что в показанном его матери медицинском заключении о смерти сказано о «естественных» причинах смерти политика.

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