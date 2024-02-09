Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже, был «пойман с поличным» при получении секретной информации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин заявил, что не знает, на кого работал Гершкович. В то же время президент отметил, что есть «определенные вещи, предусмотренные законом», указав, что «получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем».

По словам главы государства, полученные Гершковичем секретные данные «могли уйти американским спецслужбам».

ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента WSJ Эвана Гершковича в марте 2023 года. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США собирал информацию, составляющую гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что его арест якобы одобрил лично президент Путин.

Более 40 стран призвали освободить Гершковича. Редакция WSJ предположила, что журналиста арестовали, чтобы обменять на россиян, которые в США обвиняются в совершении преступлений.

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