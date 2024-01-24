Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф в специальном интервью RTVI ответил на вопрос о публикации The Wall Street Journal. В ней утверждалось, что россиянин Вадим Красиков, которого суд в Берлине приговорил к пожизненному тюремному сроку, может быть выдан Москве в рамках большого обмена заключенными.

«Это привилегия журналистов — The Wall Street Journal может писать, о чем захочет. Но дипломаты о таких вещах, конечно же, не говорят по телевидению», — заявил Ламбсдорфф.

По словам дипломата, «принципиальный момент» заключается в том, что Красиков «был пойман с поличным» в центре Берлина после убийства, что признал суд в ФРГ.

На вопрос, может ли он подтвердить, что с российской стороной ведутся переговоры по поводу обмена Красикова, Александр Граф Ламбсдорфф ответил: «Нет, я не могу подтвердить. И я не хотел бы ни подтверждать, ни даже комментировать это».

В декабре 2021 года в Берлине состоялся суд на россиянином, который называл себя Вадимом Соколовым. Журналисты утверждали, что его фамилия — Красиков. Подсудимый был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили, который в начале 2000-х годов воевал в Чечне на стороне боевиков. Хангошвили застрелили в августе 2019 года в парке Малый Тиргартен. Обвинение утверждало, что Красиков связан с российскими спецслужбами.

Президент Владимир Путин заявил, что Хангошвили находился в России в розыске. «Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — рассказал Путин.

В 2023 году The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что прорабатывается возможность многостороннего обмена заключенными с Россией, и Москва заинтересована в выдаче ей Красикова. В статье говорилось, что именно Красиков остается «центральной фигурой» в потенциальной сделке по обмену арестованных в России американцев — ветерана морской пехоты Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича.