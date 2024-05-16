В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в крупном уклонении от уплаты налогов. Она требовала признать незаконными действия Федеральной налоговой службы, которая, по ее мнению, не доказала преступный умысел и роль Блиновской. Арбитраж отказал в иске в полном объеме, а в тексте решения описал схему, по которой Блиновская и связанные с ней люди дробили доходы для ухода от налогов. Документ есть в распоряжении RTVI.

Как работала схема Блиновской

В схеме по дроблению бизнеса, по мнению суда, участвовало 21 юрлицо, в том числе три ИП. Большая часть из них была так или иначе связана с друзьями и родственниками семьи Блиновских, следует из оперативных данных, предоставленных суду.

По данным следствия, в 2019-2021 годах Елена Блиновская предоставляла право на использование своей интеллектуальной деятельности как минимум 21 юрлицу. Каждое из них должно было единовременно выплатить Блиновской 10 тыс. руб., чтобы получить право использовать ее материалы для обучения клиентов. В дальнейшем эти юрлица обязывались выплачивать Блиновской роялти в размере от 10% до 20% от выручки. Они также оплачивали рекламу тренингов Блиновской у различных блогеров, при этом зачастую рекламировались не те тренинги, на которые были заключены договоры.

Елена Блиновская — блогер и основатель «Марафона желаний» и других тренинг-марафонов. Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств, полученных преступным путем. Сумма долга Блиновской перед налоговой превышает 900 млн руб. Полная сумма долга составляет порядка 1,4 млрд руб. с учетом штрафов и пеней. В начале мая 2024 года стало известно, что Блиновская планирует обратиться в суд с просьбой признать ее банкротом. До начала 2024 года Блиновская находилась под домашним арестом, а в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушения правил меры пресечения.

Схема «дробления бизнеса», по версии следствия, заключалась в том, что как только доход одной из компаний приближался к предельной сумме для применения упрощенной системы налогообложения, начинала работать следующая компания. Упрощенная система применяется, если годовой доход юрлица не превышает 200 млн руб., в таком случае компания может не платить налог на прибыль и НДС, а ИП — НДФЛ и НДС. Из материалов суда следует, что в основном компании, связанные с Блиновской, зарабатывали около 100-120 млн руб. в год, и их доход никогда не превышал 180 млн руб.

Распределение покупателей курсов Блиновской проходило через ее сайт, где после перехода на пользовательское соглашение автоматически подставлялись разные юрлица, указанные следствием в схеме ухода от налогов. Опрошенные следствием свидетели говорили о том, что все они находились в общих рабочих чатах «и осуществляли деятельность как единое целое», рекламируя марафоны Блиновской и продвигая их в социальных сетях через блогеров.

«Единым центром управления участниками схемы дробления бизнеса» суд и следствие называют ИП Блиновской, что подтверждается использованием одних и тех же адресов электронной почты и номеров телефона для управления расчетными счетами. Наличие схемы подтверждает и тот факт, что сотрудники компаний переходили из одной организации в другую без изменения должностей. Кроме того, оперативная информация свидетельствует о том, что большая часть компаний не имела сотрудников по указанным юридическим адресам, а зачастую такие адреса и вовсе были фиктивными.

Кроме того, контрольно-кассовые аппараты всех юрлиц из схемы были зарегистрированы на сайте Блиновской. Компания, предоставлявшая в аренду кассовую технику, также подтвердила, что вся коммуникация по этим юрлицам шла через одну электронную почту, домен которой принадлежит ИП Блиновской.

Кто есть кто в схеме Блиновской

Часть компаний, упомянутых в схеме «дробления бизнеса», зарегистрирована на Наталию Миняеву, жену друга Алексея Блиновского Дениса Проворова. Сам он оказывал услуги бухучета компаниям ООО «Канопус», ООО «Сириус» и ООО «Толиман». Наталия Миняева (как ИП Миняева Н. Ю.) является учредителем ООО «Толиман», а также ООО «Аквакультура» и ООО «Подари мечту». В последних двух компаниях соучредителем является сам Алексей Блиновский. Также соучредителем «Аквакультуры» является учредитель и гендиректор ООО «Кастор».

Заместитель генерального директора «Аквакультуры» в разное время также занимал должность гендира в ООО «Регул» и ООО «Подари мечту», а сотрудница отдела кадров «Регула» в разное время работала в ООО «Премиум» и ООО «Подари мечту», а менеджер по продажам «Аквакультуры» впоследствии стала учредителем и генеральным директором ООО «Бетельгейзе». Свидетели также рассказывали, что в «Регуле» работали люди, которые официально были трудоустроены в ООО «Эра», ООО «Премиум» и ООО «Альтаир», а также а ИП Григоровой И. Н.

Сотрудница Наталии Миняевой рассказала следователям, что в компании Миняевой работала с людьми, трудоустроенными в ООО «Премиум», а администратором была бывшая сотрудница ИП Блиновской.

Брат Наталии Миняевой Роман является учредителем и генеральным директором ООО «Сириус». По данным следствия, он отвечал за распределение финансовых потоков Блиновской, открывал и регистрировал для нее различные юрлица. С 2022 года учредителем и генеральным директором ООО «Сириус» числился уже не Миняев, а муж его сестры Денис Проворов, также отвечавший за распределение финансовых потоков и регистрацию юрлиц по указанию Блиновской.

Учредитель ООО «Премиум» Евгений Шевченко сообщил следствию, что занимал должность номинально по просьбе Алексея Блиновского — брата его бывшей жены. Он же подтвердил, что ООО «Премиум» оплачивало счета ИП Блиновской по ее указанию.

После Шевченко ООО «Премиум» возглавлял муж коллеги Алексея Блиновского Татьяны Остапишиной (в документах суда он упоминается как Остапишин А. А.). Татьяна Остапишина работала с Алексеем Блиновским в ярославском отделении «РЕСО-лизинг» старшим специалистом, а для Елены Блиновской создавала чаты в мессенджерах, проводила эфиры в Instagram*, рекламные кампании, фотосессии, а также занималась аналитикой финансов, следует из материалов суда.

Одной из ключевых фигур схемы «дробления бизнеса» Елены Блиновской, по мнению следствия, была ее подруга Лилия Орленко. Она является генеральным директором и главным бухгалтером в двух компаниях, рекламировавших марафоны Блиновской, — ООО «Эра» и ООО «Эридан». Во время допроса Орленко сообщила следователям, что эти фирмы работали в интересах семьи Блиновских и бенефициарами их деятельности были Елена и Алексей Блиновские.

Об аффилированности некоторых компаний, по мнению следствия, говорит то, сотрудники ООО «Канопус» в рабочих чатах общались с сотрудниками «Эры» и «Эридан», а также с Лилией Орленко и Татьяной Остапишиной.

На Орленко работали и сотрудники ООО «Адара», которых на работу оформляла сотрудница ООО «Сириус», а документы по трудоустройству подавались в ООО «Ригель», учредителем и генеральным директором которого является жена гендиректора ООО «Хадар», также упомянутой в схеме ухода от налогов.

Кроме того, представители ООО «Альтаир» и ООО «Ярославна» проводили собеседования в офисе «Эры» для трудоустройства соискателей в ООО «Денеб». В этой компании, по словам свидетелей, работали люди, официально трудоустроенные в ООО «Эра», ООО «Сириус» и ООО «Премиум».

Сотрудники ООО «Альтаир» рассказали следствию, что выполняли работы для Елены Блиновской и Лилии Орленко, а документы подписывали в офисе «Эры». Сотрудница «Альтаира», работавшая с блогерами, представлялась им агентом Елены Блиновской. ООО «Альтаир» также оплачивало услуги домработницы для Лилии Орленко, при этом трудоустройство происходило через сотрудницу ООО «Сириус» и ИП Орленко. Официально домработница числилась уборщицей служебных помещений ООО «Альтаир».

Лилия Орленко, по мнению следствия, подписывала документы от имении главы ООО «Эридан» еще до того, как официально стала его генеральным директором. До нее эту позицию номинально занимал Андрей Бабенко, муж другой подруги Блиновской, по совместительству ее бухгалтера. При этом силовики не нашли упоминаний о трудоустройстве Андрея Бабенко в ООО «Эридан» в его трудовой книжке, хотя номинально он значился в том числе учредителем этой компании.

Лилия Орленко, по показаниям свидетелей, была неофициальным руководителем сотрудников компаний Наталии Миняевой по марафонам Блиновской. При этом участникам марафона не сообщали, что мероприятие проводит стороннее юридическое лицо, общение происходило от имени Елены Блиновской. Сотрудники «Регула» считали руководителем компании Лилию Орленко, а администратором — Татьяну Остапишину.

Для ООО «Кастор», связанного с «Аквакультурой» и Алексеем Блиновским Лилия Орленко регистрировала домен kurator.institute.

В схеме «дробления бизнеса», по данным следствия, оказалась даже компания, которая занимается расшифровкой генетических тестов «Генотест». Ее учредитель и генеральный директор — жена студенческого друга Алексея Блиновского, который в разное время руководил ООО «Арктур» и ООО «ТД Аквакультура», также упомянутых в схеме ухода от налогов.

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