Замоскворецкий суд Москвы постановил отправить блогера Елену Блиновскую в СИЗО до 26 апреля 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России по Москве.

«В связи с неоднократным нарушением меры пресечения в виде домашнего ареста Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил Блиновской меру пресечения на заключение под стражу сроком до 26 апреля 2024 года. Блогер взята под стражу в зале суда», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило отменить Блиновской домашний арест и заключить ее под стражу в связи «с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения».

В частности Блиновская, находясь под домашним арестом, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась со свидетелем по делу Викторией Асмоловой, заявил в суде следователь. По его словам, блогер поступила «цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями».

«Вину Блиновская не признает, не принимает меры по погашению ущерба. Она продолжает светскую жизнь, что неоднократно освещалось в средствах массовой информации», ― цитирует следователя ТАСС.

22 января Следственный комитет сообщил, что Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения ― о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК).

По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерных переводов денежных средств с их расчетных счетов. Блогер «неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях», заявили в СК.

Дело Блиновской

Создательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать в Беларусь. На следующий день Пресненский районный суд Москвы отправил блогера под домашний арест. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) и в отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, Блиновская оказывала в интернете «информационные услуги», используя схему «дробления» бизнеса. Она занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. По данным прокуратуры, она также отмыла больше 43 млн рублей.

По делу блогера в рамках обеспечительных мер арестованы активы на общую сумму 64 млрд рублей, сообщала адвокат Блиновской Наталия Сальникова. Блогер должна выплатить управлению ФНС по Москве недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

В августе Сальникова говорила, что ее подзащитная заплатила 55 млн рублей налогов. Позже в разговоре с Forbes адвокат заявила, что эта сумма «не совсем точная, но примерно такая». По ее словам, «то, что было возможно выплатить, то и заплатили».

В конце декабря Блиновская подала иск против инспекции с просьбой признать требования органа недействительными и снять арест со счетов. Арбитражный суд Москвы отказался снять арест со счетов блогера. По данным телеграм-канала Mash, задолженность Блиновской перед налоговой каждый день растет на 500 тыс. рублей из-за пеней.