Блогер и основатель «Марафона желаний» Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд с просьбой признать ее банкротом. Информация об этом появилась на сайте Федресурса, где отслеживаются сведения о деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорится в заявлении.

В качестве кредиторов блогера указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) России и банк ВТБ.

В соответствии с российским законом предприниматель, планирующий объявить себя банкротом, сначала публикует заявление с намерением. После этого в течение 15 дней он подает обращение в суд.

Согласно законодательству, если суд признает Блиновскую банкротом, то лицензии блогера на возможность вести предпринимательскую деятельность аннулируют. Кроме того, будет списана часть ее долгов перед государством.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвиняют по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывание средств в размере более 43 млн рублей, полученных преступным путем (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). До начала 2024 года женщина находилась под домашним арестом.

В январе 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Тогда же адвокат блогера Наталия Сальникова допускала, что сама Блиновская, а также ее муж и родители будут вынуждены признать себя банкротами из-за ареста счетов и имущества. По словам адвоката, у ее подзащитной нет других источников погашения задолженности, кроме арестованных активов.

24 апреля суд продлил арест блогера еще на три месяца — до 26 июля. В ходе слушаний Сальникова заявляла о готовности подсудимой погасить долги, тем более, что до этого следователь выдал разрешение о снятии ареста с части имущества Блиновской.

Полная сумма налоговой задолженности Блиновской составляет порядка 1,4 млрд рублей, включая штрафы и пени.