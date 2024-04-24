Мосгорсуд вновь продлил арест блогеру Елене Блиновской на три месяца. Она будет находиться под стражей по меньшей мере до 26 июля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Московского городского суда Блиновской Елене Олеговне продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2024 года», — говорится в заключении суда.

Блиновскую обвиняют по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывание средств в размере более 43 млн рублей, полученных преступным путем (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Судебное заседание состоялось 24 апреля. В ходе слушаний адвокат блогера Наталия Сальникова заявила, что Блиновская готова погасить ущерб, причиненный российскому бюджету. Для этого, как уточнила адвокат, следователь выдал разрешение о снятии ареста с части имущества блогера, писал ТАСС.

Также Сальникова обращала внимание суда, что долгое нахождение детей без матери влияет на детскую психику.

Гособвинение с этим решением было не согласно и просило суд о продлении ареста. Следователь заявил, что муж Блиновской отправился в зону проведения спецоперации на Украине умышленно — для того, чтобы супруге изменили меру пресечения и разрешили вернуться к детям. По словам следователя, Алексей Блиновский «намеренно оставил детей без попечения родителей».

По информации Mash, следствие не успевает ознакомиться со всеми материалами дела, которые содержатся в 40 томах и 12 коробках с вещдоками. Это было одним из аргументов следствия оставить Блиновскую в СИЗО, указывает канал.

Прокурор также заметил, что блогер решила погасить задолженность только «после изменения ей меры пресечения».

Сама Блиновская во время заседания заявила, что не могла раньше полностью возместить ущерб, поскольку у нее не было такой суммы. Когда же она предложила налоговой службе заложить свой дом в счет погашения задолженности, то получила отказ, передавал слова блогера телеграм-канал SHOT.

По словам «королевы марафонов», она не знала, что ее муж собирается отправиться в зону боевых действий, и эта новость стала для нее «ошеломляющей». Канал пишет, что Блиновская не смогла сдержать слез и обратила внимание суда на то, что теперь ее дети остались без родителей. Она просила суд изменить для нее меру пресечения, отметив, что в других условиях ей удастся быстрее возместить ущерб и изучить все тома материалов дела.

По данным SHOT, за освобождение Блиновской из СИЗО ходатайствовало также командование воинской части, в которой проходит службу муж блогера Алексей.

Как сообщил источник канала, теперь силовики начали проверку законности заключения Алексея Блиновского контракта с Минобороны России.

В начале апреля стало известно, что муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на передовую. До этого сообщалось, что он оказался на грани банкротства.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь на автомобиле российско-белорусскую границу. Блогеру предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем, после чего ее поместили под домашний арест.

В январе 2024 года женщину отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения.

Алексею Блиновскому также в мае 2023 года предъявили обвинение в пособничестве от уплаты налогов. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.