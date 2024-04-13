Муж блогера и основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской, находящейся в СИЗО по делу о неуплате налогов, Алексей Блиновский отправился в зону военной операции на Украине. Об этом сообщил 13 апреля телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

Как утверждает Shot, решение отправиться в зону боевых действий вызвано финансовыми трудностями с семейными счетами и «огромными долгами» Блиновского. По данным канала, на фоне уголовного преследования его бизнес оказался «почти разрушен», из 12 его компаний три находятся в стадии ликвидации.

Став участником боевых действий, Блиновский хочет «реабилитироваться» и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО, пишет Shot.

Адвокаты Блиновских не комментировали информацию об отправке мужа основательницы «марафона желаний» в зону военной операции.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь на автомобиле. Ее отправили под домашний арест, обвинив в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании средств в размере 43 млн рублей, «полученных преступным путем» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1). В январе 2024 года блогера перевели в СИЗО «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения».

Мужу Блиновской в мае 2023 года предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщал BFM, по решению суда Алексей Блиновский должен находиться в подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк», при этом ему не запрещено покидать помещение и общаться с женой. В то же время он должен являться по вызовам следователя и суда, а также не может пользоваться телефоном и интернетом.

В марте Следственный комитет сообщил, что Елене и Алексею Блиновским было предъявлено обвинение в окончательной редакции. ТАСС со ссылкой на источник писал, что следствие расширило обвинение по делу блогера и ее мужа, увеличив размер незаконно легализованных денежных средств и имущества с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.