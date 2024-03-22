Следственный комитет завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении организатора «марафонов желаний» Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Кроме того, следствие расширило обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия завершены. Блиновской и ее супругу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Также обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, Блиновскому накануне, 21 марта, объявили о завершении предварительного следствия и предъявили обвинение в окончательной редакции.

«Так как обвинение изменилось в деталях с начала предварительного следствия, он заявил, что вину категорически не признает», — сказали в правоохранительных органах.

Как подчеркнул собеседник агентства, позиция Блиновской в этой связи немного изменилась, и она признает вину только в неуплате налогов.

Другой источник ТАСС отметил, что обвинение в окончательной редакции предъявят Блиновской в пятницу, 22 марта. По словам собеседника агентства, следствие считает ее «идеологом и зачинщиком совершенных преступлений».

В правоохранительных органах также сообщили, что не усматривают причин для освобождения Блиновской из СИЗО. Следователи планируют попросить Мосгорсуд о продлении ареста Блиновской, срок которого истекает 26 апреля, добавил источник агентства.

Дело Блиновской

Организатора «марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию и выехать в Беларусь на автомобиле. На следующий день ее отправили под домашний арест по решению Пресненского районного суда Москвы, обвинив в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 Уголовного кодекса) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1).

22 января 223 года суд отменил домашний арест Блиновской «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения» и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Следователь, в частности, заявил, что блогер под арестом провела светскую новогоднюю вечеринку с участием свидетеля по ее делу, с которой общаться запрещено.

В одном СИЗО с Блиновской также содержатся постановщик Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которым были предъявлены обвинения в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Говоря об условиях содержания, Беркович писала, что в изоляторе с ними ведут себя «вежливо, аккуратно и даже нежно».