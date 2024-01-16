Сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Молчанова провела новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В распоряжении «Коммерсанта» оказалось содержание документа.

Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на реальных историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. Кроме того, она дополнена реальными протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ*. В 2022 году спектакль был удостоен театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

Светлана Молчанова — филолог по образованию, отмечает «Коммерсантъ». В начале экспертизы она указывает, что ее задача «лингвистическая, а не юридическая квалификация высказываний», после чего начинается анализ различных фрагментов спектакля. В частности, эксперт ФСБ утверждает, что обвиняемые специально формируют «романтический образ террориста», чтобы сделать этих персонажей пьесы «интересными и привлекательными для девушек и женщин».

«Романтический образ боевика (террориста), репрезентируемого в образе Финиста Ясного Сокола, проникнут высокими эмоциями и умонастроением, а также идеализацией священной войны, что определяет так называемую эстетику джихада», — объясняет в экспертизе Молчанова.

По ее словам, Беркович и Петрийчук не просто «романтизируют» образ террориста, а еще и противопоставляют его русским мужчинам, которые характеризуются в постановке «однозначно негативно». Свою позицию Молчанова подтверждает цитатой, в которой описана семейная ссора: «Наши мужчины лучше всего умеют делать три вещи — критиковать, давать советы и навешивать чувство вины».

Также Молчанова обращает внимание на «шариатский» брак, который подразумевает «различные формы полиамории между «женой» и другими членами террористической группировки».

«Главной особенностью такого «брака» является практически гарантированная невозможность женщины к возвращению в русло традиционной семейной жизни, ее неприятие в обществе, что ставит женщину на единственный возможный путь мести за погибшего «мужа» и повторные «браки»», — указывает эксперт.

Как отмечает «Коммерсантъ», аналогичную мысль в самой пьесе высказывает персонаж Судьи, который описывает отношения женщин и мужчин, состоящих в «шариатском» браке, как «разврат». Молчанова также приводит этот отрывок из пьесы в экспертизе.

Среди прочего, в экспертизе Молчанова упоминает и главную героиню пьесы — Марьюшку. «Из контекста исследуемых материалов следует, что Марьюшка осознает, что ее Финист Ясный Сокол является активным участником международной террористической организации (ИГИЛ*, ИГИШ*, ДАИШ*), признанной террористической организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Но тем не менее желает переехать к нему на территорию Сирийской Арабской Республики», — утверждает она.

Молчанова считает, что Марьюшка — положительный герой для потенциальной аудитории, вследствие чего пьеса может сформировать у зрителей «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности». Согласно выводам эксперта ФСБ, в пьесе и спектакле содержится «оправдание террористической деятельности».

Защита Евгении Беркович в разговоре с «Коммерсантом» назвала выводы эксперта о том, что женщины после просмотра постановки начнут совершать аналогичные главной героине действия, «абсурдными». «Сама эксперт — женщина, которая тоже посмотрела этот спектакль, но ничего такого не совершила», — подчеркнула адвокат Ксения Карпинская.

«Чтобы понять, что в деле нет оправдания и пропаганды терроризма, достаточно просто увидеть этот спектакль, тут не нужен перевод с русского на русский. Это очевидно всем независимо от вероисповедания и национальности», — подчеркнул в разговоре с «Коммерсантом» защитник Светланы Петрийчук адвокат Сергей Бадамшин.

Другой собеседник издания указал, что выводы экспертизы «игнорируют» факт того, что постановка текст пьесы является художественным.

Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. На следующий день их арестовали (в январе арест продлили до 10 марта 2024 года) по делу об оправдании терроризма в документальном спектакле «Финист Ясный Сокол». Петрийчук написала к нему сценарий. Обе фигурантки не признают вину, им грозит семь лет лишения свободы.

В июле 2023 года по делу Петрийчук и Беркович была назначена новая экспертиза. Как сообщал адвокат Сергей Бадамшин, Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте назвал ненаучной «деструктологическую» судебную экспертизу, которая легла в основу дела. В РФЦСЭ отметили, что такого вида экспертизы не существует.

*организация признана террористической и запрещена в России