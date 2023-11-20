Более 20 общественных деятелей, артистов, режиссеров, писателей и журналистов подписали открытое письмо в адрес уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с просьбой освободить из СИЗО режиссера Евгению Беркович «хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку» — Нину Катерли, которая умерла 20 ноября на 90-м году жизни. Текст обращения опубликовала «Новая газета».

«Случилось то, о чем на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери.

Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы [драматургу] Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в сообщении.

Письмо подписали 23 человека, в числе которых телеведущий Иван Ургант, журналистка Екатерина Гордеева*, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов*, актеры Вениамин Смехов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Данила Козловский, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, режиссеры Александр Сокуров, Дмитрий Крымов, писательницы Гузель Яхина и Людмила Улицкая.

Дело Беркович и Петрийчук

Беркович и Петрийчук подозревают в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист ясный сокол» — Беркович поставила его пьесе Петрийчук. Постановка повествует о женщинах, которые вышли замуж за исламских боевиков и решили уехать в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотых маски».

Женщины находятся в СИЗО с начала мая — тогда их арестовали на два месяца. 30 июня суд продлил арест до 10 сентября. В июле по их делу была назначена новая экспертиза. В сентябре Хамовнический районный суд Москвы вновь продлил арест до 4 ноября — об этом и просило следствие.

Решение о продлении срока заключения Беркович и Петрийчук выносила новая судья — Диана Мищенко. В начале марта США ввели против нее санкции в соответствии с так называемым законом Магнитского. Помимо Мищенко, в списке было еще пятеро россиян. Американские власти обвинили их в нарушении прав человека в рамках дела против политика Владимира Кара-Мурзы*.

Закон Магнитского назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. В 2008 году его арестовали, а в 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина». Впоследствии США разработали санкции, которым подвергаются люди, нарушающие права человека.

Тогда Светлана Петрийчук заявила, что «удивляется, что у пьесы, у которой совершенно другой смысл, нашли терроризм. То же самое, что сама Анна Каренина не пропагандирует самоубийство, Морфий Булгакова — наркотики. А Чикатилло с Дмитрием Нагиевым — серийные убийства».

«Чтобы говорить нужны люди, через три месяца в тюрьме ты начинаешь видеть систему, которая решает твою жизнь. Когда решение принимает человек есть объяснение, мотивация, логика, в нашем случае никакой логики нет. Личность моя характеризована так, что я на похороны могу не приходить», — комментировала судебный процесс Беркович.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов