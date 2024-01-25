Основанием для решения Сбербанка подать иск в суд о банкротстве бизнесмена Алексея Блиновского, который является мужем блогера Елены Блиновской, стало «наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица». Об этом сообщили RTVI в пресс-службе банка.

«Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание — наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица», — говорится в ответе пресс-службы.

В Сбербанке не ответили на вопрос, в каком суде будут рассматривать иск, и связано ли это с делом самой Блиновской, помещенной в СИЗО по обвинению в неуплате налогов и других экономических преступлениях.

Уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом индивидуального предпринимателя Алексея Блиновского, опубликовано в едином реестре Федресурс.

В мае 2023 года Блиновскому предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также отмывании денег в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, на пользование телефоном и интернетом. Как считают в Главном следственном управлении Следственного комитета, Елена Блиновская привлекла мужа и «неустановленных лиц» в качестве соучастников-пособников, когда занижала доходы путем «дробления» бизнеса.

Саму Блиновскую задержали при попытке выехать из России в Беларусь в апреле 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег — в обоих случаях «в особо крупном размере». Речь идет о суммах более 918 млн рублей и свыше 43 млн рублей, соответственно. В январе ей предъявили два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств платежей. Блогер вину не признает.

Также в январе суд отменил домашний арест Блиновской «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения» и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Следователь, в частности, заявил, что блогер под арестом провела светскую новогоднюю вечеринку с участием свидетеля по ее делу, с которой общаться запрещено.