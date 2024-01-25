Сбербанк объявил о намерении подать в суд иск о банкротстве бизнесмена Алексей Блиновского, который является супругом блогера Елены Блиновской. Соответствующее уведомление размещено на сайте Федресурса.

«В соответствии с п. 2 ст. 213.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Публичное акционерное общество «Сбербанк России» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — сказано в сообщении.

При этом не уточняется, почему банк решил подать иск и в каком суде будет рассматриваться это дело.

В мае 2023 года Алексею Блиновскому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, в частности на пользование интернетом.

В московском ГСУ СКР считают, что Елена Блиновская привлекла супруга и «неустановленных лиц» в качестве соучастников-пособников, когда занижала доходы путем «дробления» бизнеса.

Дело Блиновской

Организатор «марафонов желаний» Елена Блиновская 27 апреля 2023 года была задержана при попытке покинуть Россию, она ехала в сторону Беларуси. На следующий день ее отправили под домашний арест по решению Пресненского районного суда Москвы. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) — в обоих случаях «в особо крупном размере». Речь идет о суммах более 918 млн рублей и свыше 43 млн рублей соответственно.

22 января Следственный комитет сообщил, что Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК). Блогер вину не признала. В этот же день суд отменил домашний арест Блиновской «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения» и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Следователь, в частности, заявил, что блогер под арестом провела светскую новогоднюю вечеринку с участием свидетеля по ее делу, с которой общаться запрещено.