Блогер Анастасия Ивлеева впервые после скандальной «голой» вечеринки дала интервью ресторатору и автору YouTube-канала Андрею Третьякову. Среди прочего она рассказала, как съездила в Донбасс и «слушала войну» на линии боевого соприкосновения. Ивлеева отметила, что специально не афишировала поездку, потому что «согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная». Какую реакцию высказывания блогера вызвали у политиков, журналистов и блогеров — в материале RTVI.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев — RTVI

Она молодец, что приехала на Донбасс. Говорит, что специально не афишировала визит и действительно поддерживает действия российской армии. Сложно сказать, на самом ли деле это так, в чужую голову не забраться. Да и, по большому счету, мне вот совершенно все равно, что думает Ивлеева.

Но сам факт того, что посетила наши позиции, поговорила с людьми — уже дорогого стоит, других участников «голой вечеринки», да и вообще много кого я там не увидел до сих пор.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко — RTVI

Вы знаете, я считаю, что Донбасс — это не индульгенция, это — награда. У меня очень многие артисты просятся, чтобы их отправили на Донбасс, а мы не можем удовлетворить все пожелания, потому что есть вопросы по жанру, есть вопросы по инструментам, вообще просто по времени. Поэтому мне на Ивлееву глубоко наплевать, исправится она или нет, это ее личное дело.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов

Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева <…> избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии.

Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает. Уже столько времени прошло, <…> Настя уже сто раз могла бы что-то сделать, просто чуть-чуть скорректировать свой образ жизнь, какие-то заявления свои — и уже бы все забыли про эту «голую вечеринку».

Военный волонтер Алексей Живов — RTVI

Человек с улицы не может просто взять и приехать в зону СВО, заехать туда, как в магазин, невозможно. Во-первых, никто не пустит. Во-вторых, подъезжать к линии фронта ближе чем на 10 км — смертельно опасно. Попасть на линию боевого соприкосновения, если Ивлеева действительно там была, можно вместе с сотрудниками специальных служб и специальными сотрудниками Министерства обороны.

То, что она получила там «перезагрузку», звучит так, как когда люди без телефона на три дня остаются или йогой занимаются. Хорошо, если у нее там открылись глаза, но дальше-то что?

Вокруг Ивлеевой огромные ресурсы сосредоточены. Она сама обеспеченный человек, она знает многих обеспеченных людей, у нее большая аудитория. Она может себе позволить сейчас начать целенаправленно, допустим, собирать средства, закупить и передать в армию какое-то ценное имущество, которого в армии не хватает. Где? Делом надо показать, но дел то пока нету. Ну, съездила, «перезагрузилась» — а результат перезагрузки какой?

Военкоры — авторы популярных телеграм-каналов оставили интервью Ивлеевой без внимания. Не стали высказываться в том числе и те, кто разделял возмущение «голой» вечеринкой и призывал привлечь к ответственности ее участников. В феврале многие с негодованием восприняли новость о том, что Ивлеева намерена посетить Донбасс. Анонсированная поездка, в ходе которой, как сообщалось, планировался визит блогерши в одну из местных больниц, была отменена.

Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

Cудя по услышанному, она не делает для себя абсолютно никаких выводов. <…> Она поехала в Донбасс, говорит, не хотела «подсвечивать». И при этом в первом же интервью об этом достаточно популярно и явно рассказывается. Ну это называется в лучшем случае «двоемыслие».

Вот давайте здесь обозначим. От нее никто не требовал глубокого религиозного покаяния или какого-то общественного. <…> Ну какое-то осознание же можно было продемонстрировать. Осознание не напускное, не нарисованное. Вместо этого последовала вот такая реакция. Почему я и говорю: ничему не научились, потому что ничего не поняли.

Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров

«Донбасс не прачечная», — говорит Ивлеева, в контексте своей туда поездки. Смешно и грустно.

Журналистка Анастасия Приказчикова

Интервью Ивлеевой Андрею Третьякову получилось настолько православным, что его смело можно прикладывать к больным местам вместо подорожника и ставить в красный угол вместо иконы.