Певица Лариса Долина, вероятно, выбрала в качестве площадки для высказывания о ситуации с квартирой передачу «Пусть говорят», потому что ей в первую очередь нужно было охватить не столько молодежь, сколько взрослых, и к тому же по всей России. Таким мнением в беседе с RTVI поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. При этом он отметил, что артистка, вероятно, опоздала со своими заявлениями, так как ее имиджу уже нанесен урон.

Вероятно, предположил Рудченко, команда Первого канала ранее договорилась с представителями Долиной о том, что они предоставят свою площадку для «обозначения официальной позиции» певицы. Это подходило и менеджменту артистки, потому что им в этой ситуации был нужен «федеральный канал с большущей аудиторией», считает собеседник RTVI.

«И, несомненно, Первый канал является таковым. Тем, кто сможет донести [ее позицию] от Москвы до Владивостока, до Хабаровска и Сахалина, где уже проявляется очень большое возмущение по поводу “эффекта Долиной”. Им это было необходимо, потому что население раздражено, по-другому не сказать. Думаю, вот это как раз сработало очень хорошо», — отметил Рудченко.

Однако, продолжил эксперт, Долина, вероятно, уже «поздновато» высказалась по этому поводу.

Во-первых, потому что она до этого уже сделала несколько заявлений, которые негативно сказались на ее репутации, напомнил продюсер. В числе прочего он напомнил об информации, которую публиковал телеграм-канал «Свита короля» со ссылкой на близких певицы. В посте источники утверждали, что артистка не верит в то, что гневные комментарии на ее странице с требованием вернуть квартиру пишут настоящие люди, настаивая на том, что это «проплаченные боты».

Во-вторых, по мнению эксперта, прошло уже много времени.

«Все эти опровергающие или поясняющие заявления нужно было делать в первые дня два. Сейчас, как мне кажется, ее репутация уже получила определенные риски. Лариса Долина уже теряет контракты, то есть монетизацию», — добавил он.

На вопрос, почему певица не пошла к популярным блогерам, а выбрала вместо них федеральный канал, Рудченко ответил, что дело в том, что это в основной своей массе разные зрители.

«У блогеров аудитория в большей степени, наверное, все-таки молодежь. Чаще именно молодежь смотрит интернет-ресурсы. А здесь стояла задача эту информацию [позицию Долиной] донести до всех регионов, именно до взрослого населения, которое непосредственно и осудило Долину за ее действия. Среди молодежи очень многие даже и не в курсе происходящих событий», — резюмировал собеседник RTVI.

В 2024 году Долина продала квартиру Полине Лурье, однако потом потребовала через суд вернуть жилье, заявив, что действовала под влиянием мошенников. В мае 2025 года Хамовнический суд вернул певице пятикомнатную квартиру в Хамовниках, но при этом не обязал ее возвращать 112 млн рублей Лурье, которые она заплатила.

Та в попытке оспорить решение дошла до Верховного суда, который рассмотрит апелляцию 16 декабря. Тем временем на рынке стали регулярно фиксироваться случаи по «схеме Долиной», когда продавцы недвижимости, ссылаясь на мошенничество, возвращают себе квартиры, оставляя покупателей без денег и жилья.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс, приведя к так называемой «отмене» артистки: билеты на ее концерты массово начали сдавать, сервисы доставки еды отказываются обслуживать ее дом, а пользователи соцсетей оставляют оскорбительные комментарии.

Ситуация настолько обострилась, что в нее вмешались законодатели. Так, например, глава комитета Госдумы Нина Останина обратилась в Верховный суд по этому вопросу, а в конце ноября в нижней палате парламента прошел круглый стол, посвященный борьбе с мошенничеством на рынке недвижимости. По его итогам депутаты выработали пакет решений. В их числе ― страхование сделок с недвижимостью и заморозка денег на счете продавца при подаче иска, рассказала RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

5 ноября Первый канал опубликовал отрывок интервью с Долиной, которая в интервью для шоу «Пусть говорят» впервые прокомментировала ситуацию с квартирой. Народная артистка объяснила долгое молчание «шоковым состоянием» после обмана мошенниками и последующей подпиской о неразглашении, которую она якобы дала следствию. В интервью для шоу «Пусть говорят» певица также раскрыла, что мошенники угрожали безопасности ее дочери и внучки.

При этом адвокат Михаил Сазанов, анализируя ситуацию, в беседе с RTVI усомнился в достоверности этой версии, отметив, что подобная подписка не запрещает обсуждать информацию из открытых судебных заседаний, а значит, Долиной «особо нечего сказать» по существу дела.