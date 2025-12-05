Народная артистка России Лариса Долина предложила «поэтапно» вернуть 112 млн рублей за спорную квартиру. Однако покупательницу столичной недвижимости Полину Лурье такой вариант не устроил. По мнению ее адвоката, певица выдвинула «кабальные условия». Вместе с тем окончательное решение по возможному соглашению с Долиной Лурье пока не приняла. Что известно о происходящем — в материале RTVI.

О том, что Долина готова «поэтапно» возвращать деньги за квартиру в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье — Светлана Свириденко. По словам правозащитницы, представители певицы предложили мировое соглашение после того, как покупательница подала апелляцию в Верховный суд.

«Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром», — заявила Свириденко.

Народная артистка планировала выплачивать 112 млн рублей равными платежами, однако Лурье сочла это неразумным. Сторону защиты покупательницы возмутило, что Долина предлагает поэтапную передачу денег при наличии у нее «заработка и иного недвижимого имущества, помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю».

Кроме того, Свириденко отметила, что предлагала Долиной заключить мировое соглашение еще на предварительном судебном заседании. По его условиям артистка получила бы право собственности на квартиру, а Лурье — деньги, но Долина якобы отказалась.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на Свириденко пишет, что Лурье считает себя добросовестным собственником и хочет добиться возврата квартиры. Адвокат отмечает, что она не планирует публичных выступлений и намерена решать проблему в правовом поле. В ближайшее время суд должен рассмотреть ее апелляцию.

В то же время в беседе с ТАСС Свириденко заявила, что Лурье не приняла окончательного решения по мировому соглашению с Долиной.