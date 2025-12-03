Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала RTVI, что после круглого стола о борьбе с мошенничеством на рынке недвижимости, который прошел 20 ноября, был выработан пакет решений. Она отметила, что уже готов законопроект о риелторской деятельности, также разрабатываются поправки в закон о Росреестре (о компенсации пострадавшим покупателям за счет государства). Среди других мер — страхование сделок и заморозка денег на счете продавца при подаче иска. Подробнее — в материале RTVI.

20 ноября комитет по строительству и ЖКХ провел круглый стол «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости: новые вызовы и законодательные решения». Разворотнева рассказала, что высказанные участниками предложения были систематизированы.

«Первая мера — это, конечно, решение пленума Верховного суда. Очень важно, чтобы возврат квартир происходил одновременно с возвратом денег и никак не по-другому. Я думаю, позицию Верховного суда мы узнаем, он уже должен определяться, ничего другого, наверное, ему не остается», — отметила собеседница RTVI.

Что касается оперативных мер по борьбе с мошенническими схемами, то уже готов законопроект о риелторской деятельности, рассказала Разворотнева. Она добавила, что авторы инициативы ждут позицию Минэкономразвития.

«В высокой степени готовности находятся поправки в закон о Росреестре. Мы хотим, чтобы добросовестные приобретатели имели право на однократную компенсацию от государства в случае, если не удастся взыскать деньги с мошенников. Росреестр также высказывался в поддержку этого решения. Мы анализируем практику, и получается, что порядка 12 таких случаев было. Будет не такая уж большая нагрузка на бюджет», — сказала депутат.

Еще одно направление — работа с МВД по выстраиванию структуры обмена информацией, сообщила Разворотнева. Кроме того, законодатели считают важным и перспективным нотариальное сопровождение всех сделок с жилыми помещениями на вторичном рынке, подчеркнула она.

«Речь идет именно о сделках физлиц. Может быть, апартаменты также стоит включить. Чтобы ответственность несли риелторы, в том числе за некачественные сделки. В принципе, как они говорили мне, они тоже готовы своим инвестиционным фондом отвечать за последствия. Но тут еще все предстоит рассчитать, сколько это будет стоить», — добавила парламентарий.

Разворотнева также отметила, что «весьма перспективной» мерой может быть страхование сделок с недвижимостью через страховые компании или создание специального агентства: «Но тут тоже надо считать, сколько это будет стоить для граждан, не слишком ли повысится цена сделки».

Кроме того, добавила депутат, следует определить признаки сделок, «проходящих под влиянием мошенников», чтобы суды четко принимали решения по этому вопросу, и «развивать тему заморозки средств при сделке».

«Однако это надо прописать не как предлагают коллеги из “Справедливой России” — через Росреестр, потому что Росреестр не в состоянии это проследить, а о заморозке денег на счете продавца. Надо еще проработать вопрос законодательного закрепления обязательного внесения на депозитный счет денежных средств в сумме цены договора купли-продажи при заявлении иска о признании сделки недействительной. Такой законопроект был, Центробанк его поддерживал», — рассказала Разворотнева.

Кроме того, замглавы думского комитета по строительству сообщила, что направила письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой создать межкомитетскую рабочую группу.

«Потому что без совместных усилий такими отдельными попытками депутатов и комитетов, наверное, мы ситуацию не сдвинем. А если мы примем комплекс мер, как, например, по миграции, то тут вполне у нас есть шанс навсегда закрыть вот эту задолженность», — подчеркнула Разворотнева.

Отдельно она выделила предложение ввести самозапрет на продажу недвижимости.

«Это мера, которая не требует денег, такой законопроект может быть быстро написан. Если сейчас предложение найдет поддержку, написать и принять закон можно достаточно быстро», — резюмировала депутат.

Скандал, связанный с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, породил новый термин — «схема Долиной». Суть ее в том, что продавцы недвижимости через суд оспаривают сделки, утверждая, что заключили их под давлением мошенников, нередко получая жилье назад. При этом покупатели далеко не всегда могут вернуть свои деньги.

По данным МВД России, в 2024-2025 годах таким образом было продано более 250 квартир. В 80% случаев суды признают сделки недействительными, а в половине из них не применяют двустороннюю реституцию — то есть покупатель остается без квартиры и денег.